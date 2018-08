Di María rompió el silencio después del Mundial y habló de su ausencia en la selección

A Fideo no lo sorprendió el hecho de no haber sido convocado para los amistosos de septiembre con la selección.

A casi dos meses del partido ante Francia que marcó la eliminación de la selección argentina en el Mundial, Ángel Di María rompió el silencio y se refirió a su ausencia en la convocatoria para los próximos amistosos de septiembre ante Guatemala y Colombia.

Fue en el marco de una conferencia del PSG, cuando un periodista brasileño le preguntó a Fideo sobre su no convocatoria para los próximos compromisos del seleccionado nacional. "Creo que ha sido una decisión general. Está muy cerca del Mundial y el técnico habrá pensado que era lo mejor para los jugadores estar un poco más tranquilos y probar otros futbolistas".

"Es lo que la prensa quiere también, así que uno está tranquilo".

Di María también se refirió al interinato que están llevando adelante Lionel Scaloni junto a Pablo Aimar en la selección, a quienes ahora se le sumó Walter Samuel. "Que no haya un cuerpo técnico fijo no me preocupa, creo que Scaloni está capacitado para hacer ese trabajo. La llegada de Walter Samuel para ser el ayudante es muy importante, los conozco y son gente trabajadora y muy buena, hay que estar tranquilos".

Respecto a lo que puede pasar en un futuro no tan lejano, teniendo en cuenta que el año próximo se juega la Copa América y comienzan las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. "Todavía falta mucho para la Copa América, quedan estos partidos amistosos y otros más, también en marzo hay Eliminatorias. Cuando llegue la Copa América se va a ver qué va a pasar", cerró el volante rosarino.



Fideo, surgido en Central, lleva disputados 97 partidos con la camiseta de la selección y convirtió 20 goles. Disputó tres Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), tres Copas América y además ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con Marcelo Bielsa como entrenador.