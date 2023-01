Di María reveló la historia de la "copa trucha" con la que Messi dio la vuelta tras ganar el Mundial

“Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”, recordó el Fideo en un diálogo publicado por DAZN Italia.

Ante esto, Paredes se sinceró: “Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil, 26 jugadores con las familias... entonces tener todos la foto con la original era muy difícil. Entonces la agarramos para hacer la foto”.

Con esto, queda claro que la imagen de Messi celebrando con el público que recorrió el mundo y que, además, es la fotografía más likeada en la historia de Instagram, es en realidad con un trofeo trucho que pertenecía a un grupo de espectadores. Mientras, la original la tenía Di María. Incluso, hay una secuencia de imágenes en donde se ve al ex jugador del Real Madrid explicarle a La Pulga que la suya era falsa y éste reacciona con una carcajada.

https://twitter.com/DAZN_IT/status/1618232353653940232 Il momento in cui è iniziato tutto

Di Maria e Paredes raccontano il primo ricordo Mondiale

Muchachos, ora su #DAZN pic.twitter.com/FQj2laKqSy — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 25, 2023

Por otra parte, los futbolistas de la Juventus se rindieron ante Emiliano Dibu Martínez, arquero que fue elegido como el mejor del Mundial de Qatar y que fue héroe en la final con sus atajadas contra Francia: “Fue una sorpresa enorme, tomó el relevo de un compañero que se quedó fuera por el Covid (Franco Armani en la Copa América 2020). Estuvo muy bien, nos ayudó a ganar una Copa América y un Mundial”, aseguró Paredes.

Pero, puntualmente ambos hicieron hincapié en la tapada a Kolo Muani casi sobre el cierre del partido ante Francia que evitó el cuarto gol del seleccionado europeo: “Sacando los penales, la tajada esa es ser campeón del mundo, esa tapada nos hizo ser campeón del mundo”, sostuvo Di María. “Es el mejor arquero del mundo. De lo loco que está, todas las cosas que dice terminan siendo así y estoy orgulloso por lo que logró”, sentenció.

Mientras que Paredes se sumó a los halagos: “Esa atajada nos dio el Mundial, porque si nos hacían ese gol, se terminaba no había ninguna posibilidad de que tengamos otra chance”.

ATAJADA FINAL DIBU MARTINEZ

Con respecto a Lionel Scaloni, Fideo recordó las críticas que recibió el entrenador en el inicio de su ciclo, pero contó que gran parte de su éxito se debe a la sensibilidad que tiene con el grupo: “Fueron muy duros con él porque no tenía experiencia en equipos de clubes y aún no habíamos jugado un partido con él. ¿El discurso antes de la final? Lloró mucho, estaba sensible, emocionado. Hablaba poco y entonces fue de Ayala y Samuel la charla. Él es muy sensible. Ese es otro aspecto positivo de la ‘Scaloneta’: tenemos gente de mucho temperamento pero también sabemos ser sensibles”.

En el Mundial de Qatar hubo un partido bisagra para la selección argentina: el cruce por cuartos de final ante Países Bajos. Allí se puso a prueba el carácter del plantel en un compromiso muy peleado y sobre todo hablado, que se definió en los penales. Paredes fue suplente ese día y le tocó entrar cuando el clima ya estaba caldeado. En una acción, se desquitó la bronca lanzando un pelotazo hacia el banco naranja. “Fue instintivo. Después de agarrar la pelota, veo que todos los miembros del banquillo de Países Bajos se levantan. Cuando paso por el banco por segunda vez y cometo una falta, los veo levantarse de nuevo. Pateé la pelota allí y la tiré”, contó.

Además, se mostró asombrado por lo que fue la reacción de Lionel Messi en ese partido, sobre todo después del final cuando tildó de “bobo” al delantero Wout Weghorst, autor de dos tantos en ese encuentro: “Fue particular, porque conociendo a Leo es difícil que él reaccione así, era una forma de mostrar lo enojado que estaba por lo que había pasado y lo que se había dicho de él antes del partido”.