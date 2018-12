Di María: "Me da igual lo de Icardi"

Fideo en acción. Di María también anunció que quiere volver a la albiceleste.

Después de la eliminación en el Mundial de Rusia 2018, ninguno de los históricos habló sobre lo que fue el desastre del ciclo de Jorge Sampaoli. Angel Di María hizo punta y rompió el silencio. El ex volante de Central confirmó que tiene ganas de volver a vestir la camiseta de la selección y que por eso habló con Lionel Scaloni para avisarle que se encuentra disponible en caso de ser convocado para los próximos partidos. "Hablé con Scaloni y le dije que quería volver a la selección", expresó Angelito. También se refirió a las polémicas declaraciones de Mauro Icardi, quien había dicho que "en el grupo anterior no había tanto compañerismo".

"Me da igual lo que dijo Icardi. Es difícil hacerte querer por todos desde el primer día. Pero cada uno puede decir y opinar lo que quiera", arrancó el jugador de PSG. Y continuó: "Sólo pienso en lo que a mí me afecta. Estuve en 2010 con gente grande y estuve espectacular, me sentí uno más. En 2014 lo mismo, con grandes y jóvenes. En 2018 fue de la misma manera. Y está en cada uno cómo se siente. Mauro vino una o dos veces con Alejandro (Sabella), una o dos veces con Sampaoli. Es difícil adaptarte desde el primer día o sentirte querido por todos. Si no tenés una continuidad es difícil sentirte en el grupo".

Di María declaró que conversó con el técnico nacido en Pujato y le dijo que no deje de contar con él, ya que se encuentra en su mejor momento. También trascendió que Di María hará todo lo posible para regresar y que nunca se negaría a estar convocado: "Intento hacer lo mejor en el club y él lo sabe, estoy disponible y sino seguiré trabajando para el día que me toque estar, jamás le voy a decir que no a la camiseta que uno siente tan importante".

Di María se refirió a la cercanía de Scaloni con los jugadores y reiteró que quiere estar: "Lo único que deseo es estar en los próximos partidos, ya sea por la Copa América 2019 que se jugará en junio, como por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2020. Trabajo para volver a la selección", culminó.

