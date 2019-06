"Maravilloso trabajo, es muy lindo verme reflejado en el club donde mis sueños empezaron". Con esa frase el delantero rosarino Angel Di María le agradeció al artista Gabriel Griffa el mural que pintó en su homenaje en el club donde empezó a jugar el fútbol, El Torito

"Me gustaría transmitirles a los que recién emprenden este camino, que siempre sigan sus sueños, no importa con cuántos obstáculos se encuentren en el transcurso, de eso se trata, de no rendirse, de superarlos, de aprender, de perseverar, de mamar todo lo lindo que te deja el ser jugador de fútbol y siempre seguir hacia adelante", escribió el exatacante de Central en su perfil de la red social Instagram.

En su posteó también le agradeció al artista: "Gracias Gabriel Griffa por dedicar tu tiempo en hacer esta imagen".