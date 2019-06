Al trote. Di María no tuvo un buen rendimiento y su presencia el miércoles está en duda.

Después de un flojo partido a nivel colectivo, pero fundamentalmente decepcionante desde el lado del resultado, la cabeza de Lionel Scaloni debe estar funcionando en otras revoluciones a lo que lo hacían antes del debut. Hoy es una incógnita qué hará con el equipo el técnico del seleccionado argentino de cara al choque del miércoles ante Paraguay, pero todo va camino a que algún tipo de cambio introducirá. Nombres como para dejar la titularidad podría haber unos cuantos, pero el de Angel Di María tiene varios boletos en la mano antes del sorteo. Fideo jugó poco el sábado frente a Colombia (45’) y en el tiempo que estuvo en cancha las cosas no le salieron. Ayer, en lo que fue el trabajo posderrota, el volante zurdo se movió junto a los futbolistas que no actuaron en ese primer partido. Desde ese lado el análisis no parece del todo llamativo, pero sí se potencia cuando se hace mención que Rodrigo De Paul, que ingresó por Di María y tuvo la misma cantidad de minutos en cancha lo hizo con el equipo titular.

Para lo que fue el partido de Di María, no sería de extrañar que deje el equipo. No obstante, el de ayer fue el primer día de trabajo después del traspié. Lo cierto es que Fideo jugó como para que el técnico pudiera buscarle un reemplazante, aunque fue uno de los tantos rendimientos flojos del equipo. No el único.

Ayer, un grupo de futbolistas, los que no jugaron contra Colombia, trabajó en un sector del campo de juego y en entre ellos estuvo el propio Di María. Los otros fueron Milton Casco, Juan Foyth, Marcos Acuña, Rogelio Funes Mori, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Guido Pizzaro y Matías Suárez (estos dos últimos ingresaron por Guido Rodríguez y Sergio Agüero, respectivamente). Mientras, De Paul, que fue quien ingresó por Fideo en el inicio del complemento tuvo a su lado en el gimnasio a los que salieron desde el arranque.

Posiblemente se trate de una decisión que tenga más que ver con una metodología de trabajo que con un claro indicio de lo que puede llegar a suceder el próximo miércoles, pero la forma en la que entrenaron uno y otro fue cuanto menos llamativa.

Scaloni no tiene demasiado tiempo para pensar, menos para trabajar en campo, pero él más que nadie sabe que tendrá que darle una vuelta de tuerca a un equipo que renovado pero con varios nombres importantes en cancha, tuvo un debut para el olvido.