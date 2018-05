Di María: "El día que vuelva a Central lo voy a decir yo claramente"

El rosarino Ángel Di María aclaró que volverá a Central cuando él lo diga "claramente", según una publicación en sus Instagram Stories en las redes sociales. El actual futbolista del París Saint Germain francés, que deslizó que no continuará allí la próxima temporada, hizo una aclaración dedicada al Diario La Capital.

"El día que vuelva a Central lo voy a decir yo claramente: 'Vuelvo a Central tal fecha'. Mientras yo no lo diga, dejen de inventar o decir que insinúo. La Capital, no es la primera vez que hablás cosas que no son sobre mí. Cuidado a la hora de redactar títulos, porque no todo el mundo se mete a leer la nota (donde claramente no digo lo que dice el titular", señaló en respuesta a una nota publicada en la web de La Capital.

El mensaje hace alusión a sus declaraciones de ayer en las que señaló que "el fútbol es muy extraño" y dejó entrever su salida del PSG francés. "Estoy contento en el club, pero necesita traer jugadores y es sabido que para eso deberá vender a otros", expresó.

>> Leer más: Di María deslizó que no seguirá en PSG después del Mundial

En una entrevista que concedió al semanario francés "France Football", según consignó la agencia de noticias EFE, el rosarino de 30 años planteó que "todos queríamos ganar la Champions como también la Liga y la Copa de Francia". "Solo nosotros sabemos lo que se siente", expresó Fideo, quien tiene un lugar asegurado en la lista de Jorge Sampaoli en Argentina para el Mundial de Rusia 2018.

A través de su cuenta de Instagram verificada, Di María desmintió las versiones que apuntaban a un pronto regreso a Arroyito. Los hinchas canallas tendrán que seguir esperando.