Di María dedicó la convocatoria a quienes lo cuestionan en la selección

“Sinceramente, quería demostrar que sí tenía que estar. Tengo 31 años y escuché a un pelotudo decir que «ya está, ya pasó». Y si ya pasó ¿por qué sigo en el PSG?, ¿por qué me quieren renovar?, ¿por qué otros clubes me querían?”, señaló con contundencia Angel Di María en una entrevista luego de que se conociera la convocatoria a la selección argentina para disputar la Copa América en Brasil, que se iniciará el 14 del mes próximo.

El mediocampista rosarino fue muy criticado en los últimos tiempos en sus participaciones con la camiseta albiceleste, ya sea en Copa América como en el Mundial de Rusia. Varias voces pidieron que no fuera convocado más. Sin embargo, Fideo siempre se pronunció con la idea de tener revancha, con la convicción de querer seguir siendo parte de la selección.

“No hay nada más lindo que estar en la selección. Ni ganar la Champions League, o lo que se te cante ganar. Lo mejor y lo mas lindo es vestir esa camiseta y estar ahí”, recalcó Angelito.

Esta citación por parte del entrenador Lionel Scaloni no extraña. Ya lo había tenido en cuenta para convocarlo para los amistosos frente a Venezuela y Marruecos, pero no pudo jugar debido a una lesión muscular. Y sus buenos rendimientos, en continuidad, con la camiseta de Paris Saint Germain (jugó 44 partidos y marcó 19 goles) le dejaron la puerta abierta del equipo argentino y el DT no dudó en llamarlo para jugar la Copa América.

“Yo me pongo en la cabeza esto de que no hay nada más lindo que jugar en la selección y quiero demostrar que tengo que estar. Se lo dije a Scaloni cuando me lesioné. También a Walter (Samuel) y al Ratón (Ayala)”, confió el volante rosarino.

También su esposa Jorgelina Cardoso, que varias veces lo defendió por las redes sociales, se refirió a esta citación: “Nuevamente convocado, resultado del trabajo constante, el esfuerzo y de nunca rendirte, eso es lo que vale, Persevera y triunfarás... es el hermoso ejemplo que les das a tus hijas y eso me llena de orgullo. Siempre para adelante y con la frente en alto... Vamos Argentina carajo!!!”.

Ahora, ya entre los 23 elegidos para representar al país en Brasil, donde ya estuvo en la final del Mundial 2014, deberá ganarse el lugar. Ese que ocupó habitualmente sobre el sector izquierdo de la ofensiva.