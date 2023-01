Di María contó que dijo Messi en la arenga previa a la final del mundo: "No fue como la de la Copa América"

El futbolista de Juventus comenzó haciendo referencia a la charla que dio el capitán de la selección en la antesala de lo que sería la conquista del Mundial de Qatar 2022: "En esta ocasión habló tranquilo y normal. Habló un poco cuando estábamos los 11, dando para adelante. Normal, no me acuerdo bien exactamente. Más tranquilo, no fue como la de la Copa América, ya sabíamos lo que nos estábamos jugando".

Luego, el oriundo del barrio Parque Casas en Rosario dio precisiones sobre su exquisita definición en el segundo gol de la Argentina en la final ante los galos: "Había hablado con Martín Tocalli, el entrenador de arqueros, y me había dicho que Hugo Lloris salía siempre muy rápido abajo a tapar. Cuando venía la pelota, solo pensé en cruzarla levantándola y cuando vino le pegué de sobrepique. Nadie me cree, pero lo hice. Esta vez no la piqué, vi que venía la pelota y que si la picaba, llegaba el jugador francés a cortar. Ese gol no sale bien ni en una práctica, la tirás afuera... Terrible toda la jugada, lo importante fue lo anterior, si no no llega la pelota ahí".

Gol de Di María - Argentina 2-0 Francia - Qatar 2022

Además, expresó sus sensaciones en el empate 2-2 de Kylian Mbappé para Francia sobre el final del encuentro cuando tras la conquista se lo ve taparse la cara con la camiseta , casi al borde del llanto: "Sentí que se me caía el mundo, que se nos iba. Por un lado sentía cuando hablábamos con los chicos que se nos iba. Pero por otro no, que yo hice un gol. Y en cada final que hice un gol, no la perdimos, entonces pensaba 'no podemos perder'. Estaba con eso en la cabeza".

Por último, el rosarino se mostró deseoso de que Lionel Scaloni continúe como director técnico del seleccionado nacional: "Yo creo que se arregla eso. Ganó los tres títulos y creo que es muy difícil que se vaya. Creo que ese cuerpo técnico tiene para muchos años más ahí, una espalda muy importante ahora y han demostrado ser un gran cuerpo técnico".