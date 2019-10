Di María bancó a Leo

Nacieron en la misma ciudad. Comparten la misma pasión. Angel Di María y Lionel Messi forjaron una leal amistad en los juveniles que se fue consolidando con el paso de los años. Además dos de los embajadores más representativos que tiene Rosario en el universo del fútbol. Y ayer el ex Central salió a bancar al ex Newell’s. “Este Leo me gusta. Se lo criticaba que no cantaba el himno, que no hablaba y ahora demostró que sí lo hace. Me puso feliz por cómo hablaba delante del grupo, más allá de lo que hablaba por los medios”, indicó Fideo de movida en referencia al cambio de actitud del 10 con el grupo del combinado argentino. “Lo más importante era lo que decía y cómo lo decía a los más jóvenes, principalmente después del partido contra Brasil, que nos cagaron, dijo unas palabras que dejó a todos llorando porque le llegó al corazón a todos”, confesó Angelito.