Devuelvan el fútbol argentino de una vez

¿Se reanuda la Superliga el viernes 24 de enero? Difícil. Porque los directivos del fútbol argentino siguen creando entidades a imagen y semejanza de su propia improvisación. Es por ello que lo que debía jugarse en enero es muy probable se juegue en marzo, y lo que debía jugarse en marzo se juegue en febrero. Y por si fuera poco también modificarían la estructura de la Copa Superliga para poder concluirla antes de la Copa América. Por ello el problema ya no es cuándo se reanuda el fútbol de primera división, sino hasta cuando el fútbol argentino resistirá semejante desastre organizativo.

Contexto

La AFA vapulea a la Superliga con un documento por superponer el fixture de la primera división con el Preolímpico Sub 23 y deja en evidencia la ruptura. Una mayoría de los directivos de los clubes coincide en aplazar el reinicio del torneo. Otros resisten sustentados en que el programa de partidos fue aprobado por unanimidad el año pasado. Así crece la disconformidad con la estructura de la Superliga. Por eso los representantes de muchos clubes planifican un encuentro también para el miércoles antes del formal para aglutinarse en defensa propia, ya que dejaron al margen de la convocatoria a Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo.

Sí. Conspiración y contra conspiración. Todo es poder y dinero. El deporte en sí poco les importa.

Las empresas televisivas le demoran a la Superliga el desembolso de la cuota que debían cobrar la primera semana de enero, haciendo llegar una señal de disgusto por el inminente aplazo del fútbol. A sabiendas que crece el descontento de los abonados que pagan por un servicio que no ofrece lo pautado por varios meses al año.

Y hoy el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, no quiso quedarse afuera y pidió: “Debemos repensar nuestros campeonatos, tenemos que volver a los torneos cortos donde hay más posibilidades para los clubes y los jugadores. Por eso ante la posibilidad de postergar la reanudación de la Superliga, el fútbol argentino tiene que aprender a reglamentar las cosas y elegir sus prioridades”.

Así ya se prevé que la reanudación no será con la fecha 17 sino con la 19, y por ende las dos primeras fechas del 2020 pasarían al final, es decir que las 22 y 23 serían las que ahora son las 18 y 19. ¿Se entiende? ¿No? No importa, porque en realidad lo que no se comprende es cómo la mayoría de estos directivos aún tienen la pretensión de organizar algo para lo que ya demostró holgadamente una enorme y recurrente ineptitud.

Por todo ello, dejen ya de joder con la pelota y devuélvanla.