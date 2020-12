El propio delantero ayer se refirió a su situación contractual y dejó claro que está a gusto en Newell’s, aunque sabe que el próximo jueves se le termina el contrato en el Parque: “Sé que se me termina el préstamo con Newell’s y veré qué pasa después del 31 de diciembre. Hoy (por ayer) quiero disfrutar de esta victoria y esperar. Siempre dije que me siento muy a gusto en Newell’s, pero no depende de mí porque el pase pertenece a Independiente”, expresó el tucumano, quien anotó el primer gol leproso luego de una habilitacion de Alexis Rodríguez.