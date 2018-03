Despiden a otros profesionales con trayectoria

El club continuó ayer con la política de despidos. En total son doce. Entre los últimos que fueron cesanteados ayer se encuentran profesionales reconocidos, con trayectoria adentro del club que estaban cumpliendo funciones en primera: el kinesiólogo Luis Craft, el preparador físico Adrián Busso y el ayudante técnico Roberto Viglione. La medida no cayó bien en el plantel. Los tomó por sorpresa. La convivencia con algunos de ellos era de años. Aparte de los mencionados, el restante despedido es un empleado de patio.

De perfil bajo y estimado por los futbolistas, la salida de Craft llamó la atención. El kinesiólogo se desempeñó en el club, con intermitencias, desde 1997. Cada jugador lesionado reconoció el apoyo que le brindó Craft en el proceso de recuperación. Es que aparte de sus condiciones, resaltaban su costado humano. Por motivos personales, prefirió por el momento no hablar de la desvinculación del club del Parque.

Busso conoció su despido a partir de una comunicación del entrenador interino de primera, Fabián Garfagnoli. "Me dijo que lo habían llamado Mackey (director deportivo) y D'Amico (vice segundo). No lo veía venir para nada. Sabía que con la llegada de De Felippe podía cambiar algo, pero no despedirme", dijo el preparador físico.

Durante el breve interinato de Garfagnoli, Busso se desempeñó como el preparador físico principal de primera. Cumplió la misma tarea, pero como colaborador de Hugo Reinaudo, bajo la dirección técnica de Juan Manuel Llop. El Chocho lo llevó al plantel superior porque había quedado relegado en la consideración en el proceso de Mackey (director deportivo) en inferiores luego de ser ayudante de Juan Pablo Vojvoda en la reserva.

"Es una vida en el club. Estuve desde 1995 hasta 2001 y volví en 2009. Son muchos jugadores los que tuve. Un día, Maxi Rodríguez, antes de que se fuera, me dijo en broma que era la entrada en calor número 8 mil que yo hacía. A la Fiera lo conocí en el baby cuando empezó con cuatro años. Después lo tuve en 5ª y 6ª de AFA. La noticia que lo citaron al Sub 20 se la di yo. Y después lo volví a tener en primera. Es mucho tiempo", dijo.

Viglione es otro de los despedidos. El ex volante completó la nómina de profesionales dejado cesantes, que comenzó el jueves con Carlos Panciroli, entrenador de arqueros. Todos los que dejaron de pertenecer al club no coincidían con la metodología de Mackey. Y además pasaron "la barrera de los 50 años", según el pensamiento de los afectados, como si la edad fuese limitante para la enseñanza.

La postura de los cesanteados es que en la formación de inferiores hay que apuntar más a la formación general del jugador, algo que consideran no se hace actualmente. No piensan que los hayan echado por un recorte presupuestario, porque entraron "un montón de personas" a trabajar con Mackey.

El Club Atlético Newell's Old Boys informa a los socios y a la comunidad que ha despedido a 12 empleados de la planta permanente de la institución. Esta dolorosa decisión se tomó con el conocimiento del juez Bellizia y los integrantes del órgano fiduciario, quienes participan directamente en la economía de la institución, y debido a que el club, desde hace varios años, cuenta con una planta de empleados sobredimensionada para las necesidades y funciones de su organización.

Este diagnóstico es, en parte, motivo para que el juez Bellizia incluyera en la toma de esta decisión en un pedido expreso de adecuación operativa del club, que incorpora estos cambios en la planta de empleados, entre otros. Que, además, alcanzan a la revisión regular de proveedores, de los gastos de todo tipo y en todos los sectores, de los contratos, etc., siempre con el fin de reducir las pérdidas operativas que la institución viene soportando desde hace más de cinco años.

La decisión política de despedir empleados no es del agrado de ninguno de los miembros de esta comisión directiva y, mucho menos, del espíritu que moviliza a esta institución. Lamentablemente, por más que desde hace un tiempo se vienen haciendo todos los esfuerzos para no llegar a este punto, cuando la institución comienza a percibir un perjuicio importante, es necesaria asumir la responsabilidad y realizar los cambios necesarios.

En relación con los empleados que fueron despedidos, las funciones que estos hacían no serán realizadas por nuevos empleados sino que serán cubiertas por personal de la planta actual. Por lo que el club no incorporará más personal.

