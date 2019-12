"Deseo seguir en Inter", confirmó Paolo Guerrero

El interés de Boca por contratar a Paolo Guerrero parece complicado. “Mi deseo es seguir en Inter”, dijo el atacante, cuyo pase pertenece al club de Porto Alegre. Pero la entidad de la ribera no está dispuesta a resignarse y daría a préstamo al mediocampista Emanuel Reynoso como parte de la negociación para contar con el experimentado futbolista peruano.

“En el fútbol nunca se sabe. Una vez estás aquí y otra vez estás allá. Tengo una cláusula de rescisión, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter. Mi contrato es por dos años. Mi deseo es seguir en Inter el 2020”, dijo Guerrero.

La cláusula de rescisión para quedarse con Guerrero es 4 millones 500 mil dólares.

Acerca de la posibilidad de un traspaso a Boca, el delantero manifestó: “Hasta ahora yo no tengo absolutamente nada concreto, nada. Han sido más rumores de prensa que otra cosa y más del tema no puedo hablar porque yo no sé”.

A Guerrero parece que lo seduce la idea de quedarse tras la conversación que mantuvo con el nuevo entrenador de Inter, Eduardo Coudet. “Hablé con Coudet. Coincidimos en muchas cosas. Llega a Inter un entrenador que fue campeón en Argentina y viene creciendo. Me sumo el 8 de enero a la pretemporada”, dijo.

Coudet declaró hace unos días que le “gustaría contar con Guerrero para el próximo año”, aunque aclaró que no tenían “garantías de que se quede”.

El vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, se habría contactado con el presidente de Inter, Marcelo Medeiros, para expresarle el deseo de contar con el goleador peruano. En la negociación, la entidad xeneize no descarta la transferencia de Bebelo Reynoso.

El deseo de Guerrero, autor en Inter de 20 goles en 41 partidos desde mayo pasado, dependerá en buena medida de que Boca se quede con el atacante. Por lo que declaró el futbolista, parece que esa posibilidad está lejos.

Andrada, en la mira de PSG, Juventus y Atlético Madrid

Tres clubes europeos estarían interesados en contar con el arquero Esteban Andrada, cuya cláusula de rescisión de contrato es de 25 millones de dólares. Juventus, Atlético Madrid y Paris Saint Germain (PSG) son los que habrían enfocado la mirada en el número uno, aunque sería para llevarlo recién a mitad del próximo año. En mayo pasado, Andrada renovó su vínculo con Boca hasta junio de 2022. El buen rendimiento del arquero de 28 años no pasó desapercibido y se explica que haya interesados en contar con sus servicios.