Desde Salta a la gran liga

Rolando Arnedo se transformó anoche en el primer argentino en dirigir a un equipo en las Liga Mayor del béisbol de Estados Unidos. El salteño, que se desempeña desde 2013 como mánager de las ligas menores de Arizona Diamondbacks, fue convocado hace unos días para conducir al primer equipo en el duelo de preparación ante San Francisco Giants y así cumplió un sueño.

"Estoy contentísimo. Me han llegado un montón de mensajes de amigos y conocidos llorando. Se siente la buena energía que llega desde Argentina", explicó Arnedo, quien resumió su alegría en la previa del duelo: "Cuando me dijeron me largué a llorar".