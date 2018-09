Comenzó la era de Diego como técnico de Dorados: "Será bravo ganarnos", dijo el Diez

Comenzó la era Maradona en Sinaloa y Dorados ya no es lo mismo. Diego revolucionó la ciudad y el equipo mexicano, el que buscará hacer pie en el ascenso y lograr llegar a la primera división. El Diez, fiel a su estilo, se tiene toda la fe del mundo. Y en la conferencia de prensa de presentación hasta se animó a cantar y dejar frases maradonianas. "Desde hoy somos todos de Dorados, hoy no podemos perder", recitó de entrada, como para que lo sigan. Diego debutará el 17 de septiembre frente a Cafetaleros.

En la tierra que se hizo conocido el narcotraficante Chapo Guzmán, Maradona habló de la adicción que tuvo, su "enfermedad". Se hizo cargo de esos errores y se los contará a sus nuevos dirigidos. Y dijo que no entrará al juego que le presenten los medios. "Yo no me escondo, no mato ni miento", soltó, con mirada fija y desafiante. "Si la gente está con nosotros, más lo que yo les puedo inyectar anímicamente a los jugadores, será bravo ganarnos. Nosotros vamos a ir a buscar los partidos", siguió . Por último, habló de su amigo Mohamed: "Tengo un amigo llamado Mohamed, que cada vez que comíamos un asado me contaba historia de Dorados. Tenía firmado con los bielorrusos y lo dejamos para más adelante, porque me pienso quedar mucho tiempo acá. Vamos a decirles a todos los muchachos que hice cosas que no hay que hacer. Se traba con la cabeza. Escuché que dicen que Maradona no conoce al 3, ¿y vos sabés de astronomía? Estamos yendo a lugares donde me buscan y me van a encontrar. Estoy dispuesto porque sé que es el trabajo. Pero entiendan que ahora nos toca llevarnos un elefante al hombro".