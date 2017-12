Desafío al tiempo y la distancia

De Rosario a Hawai. Lucas, Carla, Germán y Andrés, en el río. Marcelo Rubén Bustamante

Entrenan al amanecer, al mediodía y a la noche. Corren, pedalean y nadan. Lo hacen de lunes a lunes y varias horas por día. Son cuatro triatlonistas amateurs que llevan una vida absolutamente planificada en horas, minutos, segundos, kilómetros y metros. Exigentes y algo obsesivos aunque aseguran que no son ansiosos, que ponen la cabeza en una cosa por vez y siempre, siempre, quieren más. Andrés Amione, Carla Iannarelli, Lucas Antonetti y Germán Cabos son los cuatro rosarinos que acaban de clasificar al triatlón más antiguo y prestigioso del mundo: el ironman de Hawai que en 2018 cumple su 40 aniversario.

El año próximo tendrán 17 horas para nadar 3.800 metros, bicicletear 180 kilómetros y correr 42,195 kilómetros, en el mejor tiempo posible, con unos 40 grados de temperatura y un 90 por ciento de humedad.

Se corren 45 ironman en el mundo, de octubre a octubre. Y el 3 de diciembre pasado, los rosarinos participaron de la competencia clasificatoria al de Hawai, en Mar del Plata, lugar donde nació el triatlón en Argentina. Por esa prueba se pagan 850 dólares y es el trampolín para participar del Mundial que todo triatlonista sueña y por el que se pagan mil dólares más para flotar en aguas cristalinas entre tortugas y delfines y correr y pedalear en tierras volcánicas negras.

"Esto no es un gasto, es una inversión", remarca Lucas Antonetti, al referirse al ironman que reúne a los 1.800 mejores triatlonistas del mundo entero, una prueba en la que alemanes, australianos y canadienses son capos.

Le cuentan a Ovación debilidades, fortalezas, mañas y anécdotas. "Cuando empecé no sabía nadar bien, pero me fui superando y siempre que termino un triatlón analizo qué debo mejorar para el próximo, este será el segundo en Hawai, un sueño porque te encontrás ahí con los mejores atletas, los que ves comúnmente en televisión", dijo Amione, un ingeniero civil en naves industriales.

Carla es la más nueva en esta especialidad deportiva y no pierde tiempo: ya clasificó en segundo lugar en la general de mujeres a Hawai. Su fuerte es correr. Es la única del grupo que aún no tiene descendencia por lo que sólo destina tiempo a entrenar y a trabajar como administrativa en la empresa familiar de karting de carrera.

Lucas es un referente en larga distancia y, al decir de Germán, "es bueno en las tres disciplinas". Este licenciado en comercio internacional, tiene 15 ironman en su haber y dice que puede llegar a bajar 4 kilos en la previa y durante el triatlón. "Pero se recupera rápido", aclara quien entrena con bastante regularidad a las 5 de la mañana y una vez llegó a Andino sin zapatos de ciclista. "Y no era inexperto: estas cosas pasan", comenta.

Germán tiene 18 competencias de larga distancia en su currículum. Reconoce ser bueno al pedalear y dice haber crecido en las otras dos disciplinas. Este empresario (tiene una fábrica de alfajores) dice ser un "agradecido" por poder hacer lo que le gusta. Como todos reconoce que puede lograrlo porque cuenta con una familia, en su caso de mujer y tres hijas, que lo bancan. Y juega con viento a favor: su pareja también es triatleta.

"De todos modos después de Hawai voy a descansar", dice. Ahora bien, entiéndase que la palabra "descansar" en boca de un triatlonista no es parar sino correr, pedalear y nadar a distancias menores. Porque dicen estar algo "locos" y su locura, al fin de cuentas, es desafiar al tiempo y la distancia.



Andrés Amione



Tiene 45 años y es ingeniero civil. Clasificó 5º en la categoría 45-49, al lograr las tres pruebas en 9 horas y 51 minutos.



Carla Iannarelli



Salió primera en la categoría 30-34 años. con un tiempo de 10 horas y 11 minutos. Tiene 33 años. Será su primer Hawai.



Lucas Antonetti



Correrá por sexta vez en Hawai: un referente. Con 44 años clasificó segundo en la categoría 40-44 en 9 horas y 13 minutos.



Germán Cabos



Clasificó tercero en la categoría 50-54. Tiene 50 años y en esta segunda clasificación a Hawai marcó 10 horas y 22 minutos..





