Derrota para todos

¿Puede resultar increíble que no se pongan de acuerdo por un partido de fútbol? En la normalidad todo debería ser simple, pero en Rosario no lo es. Parecería una cuestión de estado y donde, en este caso, los dirigentes ni siquiera lograron darse la mano para sellar día y lugar. Como conclusión a esto le dieron vía libre a la Copa Argentina y a la AFA para que decidan y los que perdieron en este caso son los hinchas, porque al final será a puertas cerradas. Precisamente en lo que sí habían aceptado era que fuera con simpatizantes de los dos equipos, que es el espíritu de este torneo. Y hasta querían sortear la cancha. La fecha fue el quid de la cuestión en todo esto y por eso le abrieron la puerta a los organizadores para tomar la determinación. Y optar por lo que siempre pregonó, en Buenos Aires y a puertas cerradas. El miedo a perder condujo a esta situación. Porque en este caso es un partido determinante, donde uno será eliminado. Y ese sufrirá las consecuencias y dejará secuelas, como siempre sucede en un derby. Canallas y leprosos buscaron su conveniencia y en esta puja parecería que Central salió ganando. Al menos en cuanto al día, distinto a los apuntados por Newell's. Por supuesto, después todo se resolverá en la cancha y eso no es garantía de nada. Lo concreto es que los hinchas fueron los grandes perdedores. Y para el ojo ajeno quedará que en Santa Fe es difícil que se dispute un clásico.