Derrota de Argentina XV frente a Racing de París

En un partido parejo y luchado hasta el final, Argentina XV fue derrotado por Racing 92 de Francia por 18 a 8, en el encuentro que marcó el cierre de la participación del seleccionado criollo en el torneo por invitación disputado en Georgia.

En la primera parte y bajo un verdadero diluvio —que se mantuvo durante los ochenta minutos—, el equipo nacional tuvo dominio del juego, el campo y la pelota. Se adueñó de las acciones y mantuvo la gran mayoría de dicha etapa al equipo rival en su campo, pero desafortunadamente no pudo anotar.

En cambio, en uno de los únicos dos avances profundos que tuvo Racing 92, con varios pick cerca del ingoal, el conjunto parisino llegó a la meta, anotando así el único try de esa etapa.

En la segunda mitad, el partido fue más parejo, con posesión repartida y en esa situación ambos equipos evolucionaron, dieron un paso adelante y a pesar de lo intratable del clima, Argentina XV no sólo llegó al ingaol, sino que estuvo muy cerca de anotar en un par de ocasiones. Si bien Racing 92 también anotó un try por intermedio de Zebo, el resultado, a pesar del esfuerzo del conjunto argentino, del partido no se llegó a alterar.

Los albicelestes habían perdido 23 a 22 ante Georgia XV.