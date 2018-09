Un buen día una palabra comenzó a mixturarse en el vocabulario deportivo. Y con mucho vértigo se convirtió en recurrente. La denominación eSports asomó como una definición y desde allí irrumpió en los medios de comunicación con una entidad sustentada por la cantidad de personas que estaban incluidas en estos deportes electrónicos. Una actividad que adquirió un crecimiento exponencial. Convirtiendo a la Argentina en los últimos años en un país referente de esta modalidad con características muy específicas.

¿Pero de qué se tratan los eSports? Su definición establece que se reconoce como deporte electrónico a toda aquella actividad que emplea para su ejecución dispositivos electrónicos, ordenadores personales, consolas de juego o dispositivos móviles, a través de diversas plataformas de videojuegos conectadas o no a internet, donde compiten dos o más participantes de manera individual o por equipos.

La organización de estos deportes está en pleno desarrollo y para conocer los elementos básicos de los eSports, Ovación dialogó con Hernán Rubiola, apoderado legal de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos (Aade), quien desde Rosario está involucrado en la formalización de la actividad.





¿Todos los videojuegos son considerados deportes electrónicos?

No. Hay requisitos que deben cumplirse para que el videojuego adquiera la característica de eSports.





¿Cuáles son?

Que todos tengan igualdad de condiciones en el desarrollo de la actividad, que la victoria llegue en base a las habilidades personales y no al dinero invertido. También hay un componente competitivo. Es decir que el afán de jugar y superarse debe permitir el enfrentamiento directo entre dos o más participantes, ya sea de manera on line o presencial. Debe haber una actualización constante del videojuego para no caer en la monotonía y que los espectadores pierdan el incentivo a mirar las competencias. Y es fundamental una liga competitiva y regulada, por eso generalmente las ligas las realizan los sponsor o los mismos creadores de los videojuegos.





¿Por qué se lo considera deporte?

Porque contiene rasgos propios asimilados a un deporte. Actividad física e intelectual. Una participación organizada. La propia competición, porque los eSports nacieron como un entrenamiento y hoy compiten con sistemas clasificatorios y en campeonatos de diversos niveles. Porque hay un entrenamiento, ya que los equipos cuentan con entrenadores que diseñan las estrategias de juego y las mejoran con los jugadores y además se concentran en centros de entrenamiento. Hay normas a las que ajustarse, porque hay dos clases de normas: las internas que deben seguir aquellas reglas que establece el videojuego y las externas que están dadas por las que regulan las competiciones. Y también porque existe un carácter competitivo claro en pos de un logro deportivo y sus jugadores profesionales son reconocidos social y públicamente.





Hay un gran crecimiento en la actividad en el país, tanto que recién se creó la Liga de Videojuegos Profesional. ¿Cuál es el rol de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos?

Nuestra asociación es como la AFA, para trazar un paralelismo que ayude a la comprensión, y está adherida a la asociación internacional de deportes electrónicos que tiene su sede en Corea del Sur, que fue creada en 2008 y es como la Fifa. Y ahora estamos trabajando en la constitución de las federaciones provinciales, por ejemplo la de Santa Fe fue recientemente formalizada. Esto es elemental porque a nivel federativo se tiene el diseño de la competencia, el armado de los torneos, la capacitación de jugadores, entrenadores, mánager, equipos y árbitros. Y como toda federación también ejerce el control reglamentario, como así el antidoping, no sólo de jugadores sino también de los aparatos electrónicos, para garantizar que no tengan aspectos no homologados para competir.





Hay una iniciativa para que la Superliga de fútbol organice un torneo de eSports donde cada club tenga su equipo. ¿Se conoce la cantidad de jugadores en el país?

Lo primero que hay que aclarar es que en la Argentina hay muchos jugadores dentro del amateurismo, recientemente hicieron un cálculo que rondaba los 3.800.000, pero sin dudas que aquí lo trascendente es contar con la estructura federativa para regular las competencias, para así converger con las diferentes ligas deportivas del país en competencias de eSports. En cuanto a la Superliga, la entidad firmó en abril un acuerdo con la empresa eSports Planet, de la cual Javier Mascherano es socio, para desarrollar este segmento en el país. En el marco de ese proyecto, se sumó Red Bull como patrocinador. A partir de esta iniciativa se organizarán competencias de fútbol virtual donde participarán los 26 clubes. Esos encuentros serán transmitidos por televisión y plataformas como Twitch y YouTube.





¿Cuáles son los eSports más practicados?

Fifa, entre otros juegos vinculados a los deportes convencionales, League of Legends, Clash Royale, Counter Strike, entre los más conocidos.





Es imprescindible darle un marco legal a la actividad, pero hay proyectos de ley en el Congreso de la Nación que ya generaron controversia. ¿Por qué?

Porque además de los vinculados al fútbol u otros deportes, los que más auge tienen son los juegos de disparos y ahí hay una cuestión muy fuerte por aquellos que vinculan a estos videojuegos al fomento de la violencia. Por ende hay que esperar el debate parlamentario. De todas maneras es imprescindible darle a todo un marco jurídico debido a que la actividad crece de manera sostenida y es fundamental su regulación.





¿Argentina es un país emergente en eSports?

En el continente se destacan Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Y estamos colaborando para que Colombia, Ecuador y otros países tengan sus propias asociaciones. Sin dudas que Corea del Sur es líder por su gigantesco desarrollo, donde hay un movimiento millonario a su alrededor. Pero Inglaterra, España, Alemania, entre otros, también tienen mucha actividad y crecimiento en torno a los deportes electrónicos. No hay que olvidarse que son multitudes las que siguen las competiciones, tanto en estadios con los equipos de jugadores allí presentes o siguiendo en forma on line.





¿El desarrollo en un contexto federativo impone alguna otra exigencia al tratarse de deportes electrónicos?

Sí, y para nosotros es determinante, y es el que está vinculado con la capacitación y competencia, razón por la cual la asociación nacional y la santafesina ya han firmado convenios de cooperación para el desarrollo con el Instituto Universitario Gran Rosario y el Polo Tecnológico. Las universidades y las empresas vinculadas al sector son claves, no sólo para la capacitación e innovación sino también para el fomento de la industria relacionada con el sector.