"Dependerá de mí seguir en el equipo"

“Es obvio que tengo no sólo que mantenerme sino seguir mejorando. Dependerá de mí que pueda seguir siendo titular”. Después de varios días del triunfo ante Arsenal, Federico Martínez analizó junto a Ovación lo que fue su actuación. “Con cualquier sistema me gusta jugar a la izquierda porque me da la posibilidad de encarar para el medio y quedar de frente al arco”, sentenció el uruguayo, quien advirtió que “Cocca me dijo que juegue siempre mano a mano con el marcador y que lo siga porque subía mucho, pero que a la hora de atacar haga lo que sé hacer”.

En el “me gusta porque es uno de mis puntos fuertes y creo que hago bien”, Martínez advierte por dónde pasan sus virtudes. Confiesa que con el retroceso podría “no sentirme tan cómodo”, pero “me siento capacitado para hacerlo”.

Después de varias semanas en el club al uruguayo le llegó la hora. Debió esperar más que lo que pensaba. “Estuve esperando mi oportunidad. Cuando quedó afuera del banco estaba caliente, pero el técnico siempre habló conmigo”, dijo. Ahora se sorprendió con esta chance: “Pensé que primero iba a estar de suplente”.