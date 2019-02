Denunciado y apartado de la cancha por violencia de género

Dos jugadores cargan con "rojas" por violencia de género. La semana pasada fue un club extranjero el que levantó la tarjeta. El sancionado fue el arquero de Boca Agustín Rossi, a quien el club Minesotta United de Estados Unidos decidió no incorporar a sus filas al conocer que desde 2006 tenía una denuncia penal por violencia de género, por parte de quien fuera su novia: Bárbara Segovia. Ayer se conoció un caso similar en el fútbol nacional. El futbolista de Gimnasia y Esgrima, Hernán Tifner, fue apartado del plantel tripero que dirige Pedro Troglio tras saberse que su ex pareja lo había denunciado en un tribunal de familia platense, también por violencia de género. Roja.

Tifner, un volante diestro, de 22 años y cordobés, fue captado por una cámara de seguridad barrial cuando una noche le rayó el auto a su ex pareja (un Fiat color claro), quien estaba estacionado en la intersección de las calles la intersección de las calles 18 y 73 de La Plata.

El video se hizo tan público como la denuncia y ambas cosas generaron ayer al mediodía un comunicado oficial: "Ante los hechos de público conocimiento sobre la denuncia contra Hernán Tifner, El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa a sus asociados y al público en general, que el Departamento de Fútbol, junto con el área de Género, el área Legal y Técnica y la Comisión Directiva, están evaluando los pasos a seguir, además de comunicarse con la joven afectada para conocer de primera mano su situación, como también con el representante y el jugador. En el Club Gimnasia y Esgrima de la Plata trabajamos día a día para crear un espacio que promueva la equidad, el respeto en los diferentes ámbitos y que contribuya a la erradicación de todo tipo de violencia basada en las desigualdades entre géneros".

Trascendió que la pareja de Tifner radicó la denuncia luego de ser amenazada e intimidada por parte del joven jugador de fútbol. Además presentó ante la Justicia una serie de pruebas, una de ellas una filmación de una cámara de seguridad en la que se lo observa al jugador rayándole el auto.

La carrera futbolística juvenil de Tifner tuvo sus pasos en Estudiantes luego se unió a Gimnasia y Esgrima en 2018. El debut en el fútbol profesional de la liga llegó el 11 de agosto durante el primer partido del club en 2018–19 contra Argentinos Juniors. Y jugó más tarde en partidos de la Copa Argentina con Sportivo Belgrano, el 21 de julio y Olimpo, el 29 de julio.

Pero ahora el club evalúa rescindirle el contrato.

El caso de Rossi

Lo curioso en el caso del arquero de Boca es que quienes pidieron que el club estadounidense diera de baja la negociación por el pase fue la propia hinchada del Minesotta.

Cuando todo parecía estar cerrado para que el jugador argentino se incorporara al arco extranjero (se trataba de un préstamo por 18 meses, sin cargo, al equipo norteamericano, con opción de compra de 12 millones de dólares), un grupo de simpatizantes denominados "Wonderwall" pidió desestimar la transferencia, por la denuncia que pesaba sobre su persona.

"Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gillette", había denunciado la ex pareja de Rossi a través de Facebook. "Tengo vergüenza de mis hermanas, que lloraron cuando él mismo en la cara les contó cada vez que me había levantado la mano", continuó antes de mostrar fotos con moretones que supuestamente le había propinado el jugador. Pero no todo quedó en las redes. La mujer luego formalizó la denuncia en la comisaría de City Bell, de La Plata, donde dice que le respondieron: "Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá", posteó el 19 de octubre, cuando Agustín Rossi pertenecía aún a Estudiantes de La Plata.