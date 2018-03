Demasiado pocopara salir del pozo

Apenas 0-1. Claro que ese fue el resultado. Casi menos diez fue el veredicto. El del grupo de "allegados" leprosos al bajar por la escalera de la platea alta del estadio, mientras nombraban uno a uno a los jugadores, con toda la bronca encima por el muy mal partido de Newell's. "Un desastre todos", le decía uno a otro. "Sólo se salvan un par, pero a quién mete De Felippe, si no hay más que estos", decía un tercero. "Yo rescato algo de Bernardello porque mete, algo de Fontanini porque tapa las c... de los otros, algunas cositas de Fértoli, si hasta Leal estuvo apagado", refería otro leproso masticando bronca.

Y lo vieron bien al partido. Es que a los jugadores que "salvaron" fueron los que taparon los pozos profundos en los que cayó el resto del equipo. Igual el error más grosero fue la pifia de Evangelista en la previa del gol del Bicho.

En la defensa, otra vez Bianchi anduvo flojo. Si hasta en una la tiró al córner queriendo dársela a Ibáñez (66'). Pero peor estuvo Evangelista, que marcó pésimo y se proyectó mal. Por eso Fontanini salvó la ropa, tapando los errores de sus compañeros. ¿El arquero? Cumplió hasta ahí, no dejó nunca de estar atento bajo los tres palos. Tuvo suerte que no se le cayera el travesaño en dos remates venenosos. Falló en el gol.

En el mediocampo, sólo Bernardello zafó. Más por ganas y sacrificio que en lo futbolístico. Porque si bien es muy desordenado y eso complica, al menos se lo ve por todos lados. Una especie de Pomelo Mateo de los últimos tiempos. Pero solo no puede. Rivero lo ayudó poco y nada, sin saber si jugar por el lateral derecho o cerrarse. Chocando con Torres, que se tiraba atrás para recibir y casi no asomaba las narices en ofensiva.

Lo escrito, pensando en el arco de enfrente (porque en la recuperación no cuenta), Sarmiento sigue sin poder calzarse la pilcha de conductor. Sí es el que pide todas, pero no resuelve. Brian se hace cargo de todas las pelotas paradas, pero no le sale una: córners cortos, tiros libres a cabezas rivales (a los 4' pidió que fueran todos al área en una pelota parada y el remate murió en la medialuna) y remates al arco escasos, sin potencia ni dirección (a los 22' desde la medialuna y lo tapó Torrén, un ex Newell's) o simulación de penal (a los 32' metió un buen caño pero al pasar al segundo hombre eligió tirarse y el árbitro no compró). Por algo volvió a ser reemplazado. Al menos, De Felippe lo aplaudió al pasar.

Y en ataque también pesó poco Fértoli, aunque fue el único que enfiló para adelante, que intentó la gambeta, desequilibrar. Pero no se asoció con un Leal que no encontró su lugar, que no se mostró para recibir y que no tuvo asistencias. Al punto que sólo a los 53' combinó con Fértoli pero la pelota le dio en la mano al portugués al querer dar la media vuelta al ingresar al área. Y en un tiro libre preparado por Sarmiento a los 69' que lo asistió cerca pero no salió.

Mientras que tampoco los cambios ensayados dieron resultados. Ni el juvenil Enzo Cabrera ni Denis Rodríguez encontraron qué hacer. Tal vez por eso, De Felippe no probó más. Será cuestión de hacerlo en las prácticas. Ensayar más. Y creer que se puede.