Delpo no pudo con Djokovic

No pudo ser para Juan Martín Del Potro. Es que, ante tenistas como Novak Djokovic, por caso, Nº 1 del mundo y de los mejores de la historia, no se pueden desaprovechar las pocas oportunidades que otorgan. Y el tandilense tuvo dos, específicamente dos match points que no pudo aprovechar en el segundo set y terminó sucumbiendo en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Nole enfrentará hoy a las 15 a otro argentino, Diego Schwartzman, que dio el golpe y se metió en semifinales.

Delpo cayó ante el serbio por 4/6, 7/6 (6) y 6/4 en tres horas de partido y se despidió del Foro Itálico pero con la frente en alto. Aún con poco rodaje tras su vuelta al circuito la semana pasada, volvió a pararse de igual a igual ante uno de los Top, con muy buenos pasajes de juego. Desde ese punto de vista el paso por Roma fue positivo para el tandilense.

El Peque Schwartzman dio el golpe y sacó bien temprano en la jornada al japonés Kei Nishikori por 6/4 y 6/2 y se metió por primera vez en su carrera en semifinales de un Masters 1000.

Por su parte, el español Rafael Nadal vapuleó a su coterráneo Fernando Verdasco y lo sacó por 6/4 y 6/0 para ir en busca hoy a las 9.30 ante el griego Stefanos Tsitsipas, quien avanzó por la no presentación del suizo Roger Federer. El helvético acusó una dolencia física producto de un resbalón en una cancha "muy mojada".