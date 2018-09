Delpo, a cazar la Fiera

Antecedente. Rafa-Delpo, un clásico.



Juan Martín Del Potro, Nº 3 del mundo, estará hoy parado ante una escena que le gusta por varias razones. Y no será el único protagonista, porque del otro lado de la red estará nada más y nada menos que el Nº1, Rafael Nadal. Desde las 17 (por Espn), la Torre y la Fiera definirán quién de los dos se mete en la final del US Open 2018. A continuación dirimirán la otra semifinal el serbio Novak Djokovic (6º) y el japonés Kei Nishikori (19º).

Si algo le sienta bien a Del Potro es enfrentarse a los mejores del mundo. El también lo es, claro. Pero aparece en versiones potenciadas cada vez que debe pararse frente a Nadal, Roger Federer, Andy Murray o Novak Djokovic, los considerados Top de la Era Moderna del Tenis, el famoso Big Four. Y si bien el historial no favorece a Juan Martín ante el español (11-5 para el de Manacor), de los últimos enfrentamientos sólo salieron partidazos. Además, ¿quién puede quitarle a Delpo el sueño de convertir esta edición en un dèja vú?

En 2009, año en el que el tandilense ganó su único título de Grand Slam, aún siendo muy joven, sacó en semifinales a Nadal y luego en la pelea por el título le ganó a Federer.

Este año Delpo y Nadal se vieron las caras también en semifinales de Grand Slams. En Roland Garros Rafa se impuso 6/4, 6/1 y 6/2 y en Wimbledon también ganó pero con más trabajo: 7/5, 6/7 (7), 4/6, 6/4 y 6/4. Y si se busca un antecedente más, también se llega a un Grand Slam: semis de US Open 2017 y triunfo de Nadal por 4/6, 6/0, 6/3 y 6/2.

