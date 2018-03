Delpo, en busca de semifinales

Juan Martín Del Potro no quiere conformarse simplemente con un muy buen presente, sino que pretende seguir avanzando, dar algún otro golpe en el circuito. En este sentido, el Nº 8 del ránking mundial, buscará lograr un paso más en cuartos y avanzar a semifinales, cuando se mida ante un rival que merece mucho respeto: el alemán Philipp Kohlschreiber (37º), con quien tiene un historial favorable, aunque las últimas presentaciones no fueron tan buenas para el argentino. También hoy se enfrentarán en cuartos de final el estadounidense Sam Querrey (18º) con el canadiense Milos Raonic (32º), quien pasó por el abandono del chipriota Marcos Baghdatis (102º)

En el último partido, ante su amigo Leonardo Mayer, en la medianoche de ayer, Delpo se quejó en numerosas ocasiones de un dolor en su espalda pero acabó imponiéndose en tres sets de 3/6, 7/6 (2) y 6/3 en dos horas y media. Por eso habrá que ver cómo responde hoy e incluso con cierta presión de ser el sexto cabeza de serie, el mejor en la competición tras el suizo Roger Federer (jugaba al cierre de esta edición con el coreano Hyeon Chung (26º).

En enfrentamiento entre Delpo y el alemán, que supo ser la primera raqueta de su país desde el retiro de Tomy Haas y hasta la aparición de Alexander Zverev, muestra un saldo positivo para el de Tandil. Se enfrentaron ocho veces y en seis se impuso el campeón del Us Open 2009. Todas esas victorias fueron consecutivas en los primeros seis partidos entre ellos.

Kohlschreiber, con 34 años, es un veterano del circuito pero no por ello menos peligroso. Eso sí, también irregular. Este año apenas ganó dos partidos antes de llegar a Indian Wells. Cayó ante dos rivales que estaban fuera de top 100, pero supo hacerle un buen partido a Roger Federer en la segunda ronda del ATP 500 de Rotterdam, cuando el suizo recuperó el número uno del mundo.

El ganador de este partido irá en semifinales ante el vencedor entre Querrey y Raonic.

Por la parte alta del cuadro, y también pensando en las semifinales, anoche se medían Federer y Chung. El croata Borna Coric (49º), de 21 años, dio el golpe de la jornada al vencer al sudafricano Kevin Anderson (7º), por 2/6, 6/4 y 7/6 (3).

En la rama femenina hubo sorpresa también ayer: la rusa Darya Kasatkina (19ª de la WTA), de 20 años, sacó a la alemana Angelique Kerber (10ª) por un contundente 6/0 y 6/1. Anoche, Venus Williams (8ª), quien venció en este camino de Indian Wells a su hermana Serena, enfrentaba a la española Carla Suárez Navarro (27ª).

La que se presentará hoy por las semifinales será la Nº 1 del mundo, la rumana Simona Halep, ante la japonesa Naomi Osaka (44ª).