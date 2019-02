Del Tata al Toto

La escuela de Newell's y con ella también la escuela de Marcelo Bielsa son evidentemente cotizadas en el planeta fútbol. En este sentido es que Eduardo Berizzo volverá al plano internacional más alto del continente. Ayer fue confirmado como nuevo entrenador de la selección paraguaya rumbo a la Copa América 2019 y con un contrato hasta el Mundial de Qatar 2022.

"Es un técnico escuela Bielsa", sintetizó el presidente de la Federación Paraguaya, Robert Harrison. Con esa definición el mandamás del fútbol guaraní también sintetizó los conceptos en los que se basó la búsqueda. Berizzo no sólo fue dirigido por el Loco, sino que además su ayudante en la selección de Chile, en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. El Toto adquirió conocimientos de Bielsa desde los dos bandos, incluso fueron campeones juntos, con aquel título del Newell's dirigido por el Loco en 1991 campeón en la Bombonera.

Otro punto en común hay entre ese Newell's, ese Bielsa y ese Berizzo. Y con la selección de Paraguay: Gerardo Martino. El Tata convivió con ambos en ese equipo leproso, también estuvo bajo el mando del Loco y fue compañero del Toto. De esa camada de pupilos hoy devenidos en DT quizás sea Martino el que menos se parezca en sus ideas futbolísticas a don Marcelo, pese a que muchos se empeñen en señalarlo casi como un heredero.

Martino dejó en Paraguay una imagen que los hinchas no olvidan. Es idolatrado hasta los altares y por ello no es casual que cada vez que Paraguay se queda sin entrenador piensa en él. El Tata dejó huellas en Cerro Porteño y Libertad pero mucho más con la selección, también hacia ese Mundial de Sudáfrica 2010. Y específicamente en él, ya que llegó a cuartos de final de esa Copa del Mundo en la que cayó ante España, luego campeón, pese a tener a La Furia contra las cuerdas. Luego siguió un tiempo más al frente del equipo y fue finalista de la Copa América de Argentina 2011.

El ciclo Martino no dejó marcas e idolatría solamente por los resultados futbolísticos sino también por las formas, proponiendo un juego que tradicionalmente no abundó en la selección guaraní. Además, desde la salida del Tata, Paraguay no volvió a los mundiales. Gran responsabilidad tendrá Berizzo en este sentido. Desde la salida de Martino, la albirroja no encontró lo que buscaba ni en Francisco Arce (dos veces) ni en Gerardo Pelusso ni en Víctor Genes ni en Ramón Díaz.

Con la llegada de Berizzo, quien reemplazará a Juan Carlos Osorio (asumió el año pasado y se fue por problemas personales), Paraguay se asegura de mínima ir en busca de una concepción futbolística similar a la que le dio resultado.

El recorrido del Toto, sin embargo, tiene sus propios méritos. Además de ser colaborador de Bielsa, fue entrenador de Estudiantes de La Plata, O'Higgins de Chile, Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao de España. Esta será su primera experiencia al frente de un seleccionado como cabeza principal de grupo. El viernes lo presentarán en sociedad y se conocerán los detalles de su cuerpo de colaboradores.

Los primeros compromisos del Paraguay de Berizzo serán los amistosos de marzo ante Perú y México (dirigido por Martino), en EEUU. A mitad de año la gran cita será la Copa América de Brasil, donde compartirá el grupo B con Argentina, Colombia y Qatar.