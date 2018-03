Juan Martín del Potro derrotó 6-4, 6-4 al sudafricano Kevin Anderson esta medianoche para consagrarse campeón del Abierto Mexicano de Tenis, el título número 21 en la carrera del argentino.

Del Potro, noveno del ranking mundial, conquistó por primera vez el cetro del ATP 500 tras una semana en el balneario de Acapulco en la que derrotó a tres jugadores situados en el Top 10, Dominic Thiem (6), Alexander Zverev (5) y Anderson (8).

Del Potro Acapulco

Se trata de la consagración más importante de la "Torre de Tandil" desde que venció a Roger Federer en la final del torneo de Basilea, Suiza, al cierre de la temporada 2013.

"Este torneo es uno de los más importantes que he ganado, sobre todo por la calidad de los contrincantes ante los que me tocó jugar", dijo Del Potro, campeón del US Open 2009. "Tengo en mis manos uno de los trofeos más requeridos en el tour... Lo voy a guardar con mucho amor".