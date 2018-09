Del Potro: "Fue increíble estar de nuevo en una final"

Pese a la derrota, el tercer favorito en el cemento neoyorquino remarcó que no se rendirá y que insistirá en busca de un nuevo título en un Grand Slam. "Nunca me di por vencido en los momentos más difíciles en mi vida. Luché contra mis lesiones y después de nueve años llegar a una final nuevamente es increíble", destacó Del Potro.

Pese a haber llegado a una final y otras dos semifinales en los últimos cinco Grand Slam, haber consolidado un equipo de trabajo y haber superado a los mejores del mundo, Del Potro insistió en que no se plantea metas más ambiciosas.

"Voy disfrutando y dejando que el tenis me sorprenda, como está pasando. El ránking es importante, pero no me da la felicidad que me da jugar una final de Grand Slam o que me da la gente. Sí voy a prepararme de la mejor manera para tratar de repetir esto que vine haciendo este año".