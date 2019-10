Del Parque salió el nuevo campeón

Ahora sí, Gimnasia y Esgrima (GER). Ahora sí, GER. El equipo del parque Independencia es el nuevo campeón de la Copa Santa Fe, el certamen de hockey femenino más "federal" que tiene la provincia, que este año tuvo una edición especial, corta y rápida, pero que a GER poco le importó. Porque si algo buscaba hacía rato el conjunto del Parque era atesorar un título. Dos le fueron esquivos en 2018, uno de ellos esta misma copa. Y ahora se pudo hacer dueño, habiéndose superado a sí mismo y habiendo inclinado a su favor la balanza de un gran partido, en otra definición de alta gama, como no podía ser de otra manera entre los que sean quizás los dos mejores equipos de Rosario en este momento. GER venció a Provincial por 3 a 0 en penales australianos tras empate 0 a 0. Fue más efectivo en la muerte súbita, pero había sacado un plus en el epílogo del tiempo reglamentario. Infartante por cierto. El mens sana es el tercer campeón de esta competencia, por primera vez desde su inicio, con final estrictamente rosarina.

En el estadio Mundialista Luciana Aymar comenzó a definirse esta copa muy temprano en la mañana, con las semifinales. En primer turno, GER le propició un contundente 4 a 1 a El Quillá santafesino, mientras que Provincial sacó al campeón hasta ayer, Banco Provincial, también de la capital santafesina, por 6 a 2. Las locales le dieron así al certamen el tono que hasta aquí nunca había tenido, el de resolverse sólo entre equipos de la Asociación del Litoral. En 2017 se consagró Jockey, pero ante El Quillá, y el año pasado GER cayó en la final con el citado Banco. Aquí no hubo lugar para foráneos y por eso también, en la medida que creció el partido que se inició sobre la tarde, crecieron las emociones. Dos rivales de jerarquía, viejos conocidos, dignos exponentes de hockey de alto vuelo, con buena técnica, intensidad, juego colectivo y físico. Una propuesta similar en la que los detalles pesaron. En ese sentido, GER fue el perfeccionista y el que celebró.

A juzgar por los primeros cuartos se podía avizorar un partido parejo. Por momentos las cartas estuvieron todas desplegadas y en otros, las virtudes, chocando entre sí, terminaban decantando en una neutralización y con ello en la falta de profundidad y peligrosidad. Eso sí, estaba clarísimo. A ninguno de los dos le daba lo mismo el resultado. Los riesgos asumidos eran para ganar, no para no perder. En ese contexto se repartieron el protagonismo en los dos primeros cuartos, cuando la pelota se dividió y expusieron ese despliegue que los caracteriza. El trámite fue parejo, no por eso menos picante. En ese marco apareció la más clara de GER, cuando Mailén Dimenna sacó de la línea un centro que llegó desde la izquierda y que nadie llegó a conectar. En esa se relamieron los primeros corazones.

Que GER se haya ido con siete córners cortos a favor en la estadística, contra uno de su rival, pinta esos detalles en los que el ahora campeón fue creciendo en el tercer cuarto, a partir del cual generó sus mejores posibilidades. El rojo no aflojó en la búsqueda pero cuando Sofía Villarroya y Julieta Acosta no están tan cómodas, las ideas no aparecen tan claras. Ello sucedió en varios pasajes del encuentro y lo sintió. Pese a ello, tantas chances marradas desde el fijo para las chicas del Parque podían amedrentar como fantasmas. Porque Villarroya a veces puede estar bien marcada, pero de pronto frotar la lámpara y sacar una jugada de la galera, como lo hizo en el epílogo, a pura velocidad encarando por la derecha, combinando con Acosta o Agustina Vucich.

Como contracara, GER ofrecía versiones elevadísimas: la intensidad de la aún jovencísima delantera Martina Gabutti, el hambre incansable de Liza Giacomotti, la experiencia de Aldana Lovagnini e Inés Bielsa y la jerarquía internacional de Giuliana Ruggieri, que en estos días ya se integrará a Italia para jugar el preolímpico. Pudo ganarlo GER en el tiempo reglamentario, a pocos segundos del final, cuando Magalí Arriaga no pudo conectar al lado del palo derecho de Nadín Lacas el bochazo impecable que desde el otro lado filtró Lovagnini. Pero tuvo que esperar un rato más, aún lamentando chances intermedias, más allá de la citada, la más clara del final. Valga lo mismo para Provincial en esa que enarboló Villarroya, como se dijo arriba, y terminó salvándose en la línea, en el impecable palo de Lovagnini otra vez.

La diferencia que se vio a la hora de pararse para ir a definir en los penales fue grande. GER fue con convicción, su rival se mostró más tibio. Tres de tres y a cobrar. Para el mens sana anotaron Magalí Arriaga, Rocío Arriaga y Martina Gabutti. Para Provincial fallaron Paula Montoya (bien Arancibia achicando), María Massiti y Jazmín Centurión. Fue ahí donde se erigió el nuevo campeón, eufórico, desahogado. El año pasado perdió la final de esta copa y la final del Litoral con Provincial. No quería ver la misma foto y la cambió. Ya en el medio de los festejos alocados, se escuchó entre las jugadoras un canto en el que referían a su oponente (y por eso lo de clásico moderno) y seguía así: "No me importa lo que digan los diarios", apuntando a eso que no habla de su equipo, al que "sólo quieren ver jugar". Importe o no, hoy el diario dice que hay una cosa indiscutible: GER estuvo implacable en la Copa Santa Fe (ganó de punta a punta la fase de grupos, semifinal y penales de ayer) y por eso se la lleva. Es el nuevo campeón.