Del mantiene la ilusión de entrar al Master a fuerza de triunfos

La Torre está encendida. Juan Martín Del Potro suma triunfos, puntos y se ilusiona con volver a jugar las finales ATP de Londres. Ayer, el tandilense logró un paso importante, ya que derrotó a Roberto Bautista Agut, rival directo en esa carrera, por 6/2, 2/6 y 6/4 y se metió en semifinales del ATP 500 de Basilea.

La mejor raqueta argentina ganó once de los doce últimos partidos y llegó a semifinales en cuatro de los cinco torneos más recientes, contando el US Open, Shanghai, Estocolmo (fue campeón el domingo pasado) y ahora Basilea. Este envión tremendo en el final de la temporada no sólo le permite seguir escalando posiciones sino también enciende la llama de la ilusión de tener su boleto para Londres.

Del Potro, 19 en el ránking mundial, necesitó de dos horas para dejar en el camino a Bautista Agut y en busca de la final enfrentará al ganador del partido entre el croata Marin Cilic y el húngaro Marton Fucsovics.

El tandilense jugó un gran primer set, a tono con el nivel que mostró en las últimas semanas y que le permitió ilusionarse con ganarse un lugar en el torneo de Maestros.

Con sendos quiebres en el primer game y en el quinto, Del Potro inclinó la balanza a su favor y se quedó con el primer parcial por 6/2 en apenas 37 minutos Le costó mantener el nivel en el segundo set y el ibérico lo aprovechó para tomar ventaja e igualar el partido, que se definió en el tercer parcial. En el set decisivo el argentino logró la ventaja recién en el noveno game, con un quiebre que le permitió cerrar el partido con su saque.

Si logra quedarse con el título, Del Potro quedará a un paso del Masters de Londres, que reúne a los ocho mejores jugadores del año, mientras que llegando al juego final también tendrá posibilidades, aunque deberá tener una mejor actuación en el Masters 1000 de París.

Del Potro sigue mejorando y sumando confianza. Arrancó la semana 14º en el listado anual hacia Londres, pero técnicamente es 11º ya que hay tres figuras afuera del circuito por lesión. Fue el séptimo triunfo consecutivo de Del Potro, que llega a semifinales en Basilea por cuarta vez. Y quiere escalar más en este torneo que ya ganó en 2012 y 2013, con sendos triunfos en las finales sobre Roger Federer, actual Nº 2 del ránking y dueño de siete coronas en este ATP.