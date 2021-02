Del escarnio a la realidad

La batalla para degradar a Leo Messi ofreció una viral saga. La noticia que publicó el diario español El Mundo, donde expuso ante los prejuiciosos ojos de los mortales el contrato que firmó el rosarino en 2017 con Barcelona, no hizo más que exponerlo al escarnio en un presente sensible para la humanidad. No es la primera vez que el 10 queda expuesto desde la capital española ante la sociedad como si fuera un mercenario serial. Si firmó un salario de 555.237.619 millones de euros por cuatro años es porque también la entidad azulgrana se garantizó mucho más por lo que sigue generando la imagen del pibe surgido del baby de Grandoli desde que saltó a la fama. Luego, que los responsables de traje y corbata no hayan tenido la suficiente capacidad para fortalecer esos recursos extraordinarios, ya excede al capitán argentino. Pero no en vano las grandes firmas buscan al club culé para potenciar o posicionar sus productos. Todos quieren en sus marquesinas a Lionel. No hace falta ser un egresado de Oxford o Harvard para certificarlo, claro está. Con ver que la mitad literal de los ingresos institucionales del último lustro dependieron de la presencia de la Pulga en los partidos, que los productos más elegidos y solicitados del merchandising oficial son los del goleador argentino, y que la liga tiene otro valor en el mercado de la televisación a nivel mundial es también por obra y arte del 10. Ese mismo futbolista que con sus acrobacias dentro de un rectángulo y goles en todos los rincones le dio un salto de calidad a los catalanes y los llevó a la fama de verdad. Pero desde hace un tiempo viene acumulando palotes por cuestiones de oficina o de ciertos intereses de terceros, independientemente de que productivamente en su oficio es una máquina de facturar y de dignificar al deporte más popular del planeta. Si llega a dejar España en julio próximo como se presagia, quedará en evidencia si era realmente caro para el circo, que entonces ya no será igual de atractivo para los fanáticos ni turistas que visiten el particular país europeo.