Lo pudo haber ganado tranquilamente. Pero no lo hizo. En consecuencia, River terminó empatando con Aldosivi en Mar del Plata. Fue 1 a 1 por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Superliga. El millonario dejó la serie abierta de cara a la revancha del próximo viernes en el Monumental.

La producción del equipo de Marcelo Gallardo en el primer tiempo mereció una diferencia mayor. Generó muchas situaciones ante un inofensivo tiburón. El ex arquero leproso Luciano Pocrnjic vivió una jornada bastante intensa ayer. Lo tuvo Enzo Pérez. También Bruno Zuculini y Santos Borré.

Sin embargo, River tuvo premio a los 40' cuando Enzo Pérez logró conectar un impecable cabezazo tras un centro de Fabrizio Angileri. El resultado era escaso, pero merecido.

Aldosivi jugó con más decisión el segundo tiempo. Por momentos puso en aprietos a River, que también le generó lo suyo al local en varias ocasiones. Pero en el momento menos pensado los anfitriones llegaron al empate por intermedio de Cristian Chávez.

Hasta el final cada uno intentó desnivelar. No obstante, el equipo de Marcelo Gallardo se fue masticando bronca por un partido que parecía resuelto a su favor, aunque debió ver cómo quedó a mano.

El próximo viernes será el partido de vuelta en el Monumental. La serie está abierta, es cierto. Tan verdadero como que al millonario le alcanzará con empatar sin goles para pasar a los cuartos de final.





Nacho se tiene mucha fe

"Tuvimos un par de ocasiones más que ellos, pero creo que el empate está bien. Ahora de local hay que definirlo. Vamos a salir a ganar", señaló el volante millonario Ignacio Fernández. Luego se refirió a la jugada polémica que lo tuvo como protagonista. "¿La jugada del penal? Me tiré. La verdad es que me tiré tarde, pero él me había pisado y no podía jugar sin el botín. Quizá si me quedaba parado y le mostraba el botín al árbitro hubiera sido más creíble", cerró Nacho.





Un Ciclón con altibajos

La alegría de haber eliminado a Huracán, el clásico rival, en la primera fase del certamen le duró muy poco a San Lorenzo. Ayer perdió con Argentinos Juniors 1-0, en la ida de una de las series de octavos de final, pero igual no es una diferencia que pueda costarle revertir en su cancha.

El equipo de Almirón, con varios cambios y con la mente puesta en la Copa Libertadores, ofreció una versión opaca, carente de fútbol, de situaciones y de ideas. Y Argentinos, con orden táctico, aprovechó un error en la defensa azulgrana para ponerse en ventaja con gol de Torrén, quien marcó el primero en su carrera de 188 partidos, luego de un tiro de esquina que desnudó falencias en la última línea del visitante.

El Ciclón anduvo mal en la Superliga, levantó en la Libertadores y clasificó a octavos, está ahí en esta copa y su producción futbolística sigue con altibajos.





Cierra la ida de octavos

En la continuidad de la Copa Superliga hoy se disputarán dos partidos. En el primero, a las 19 y con la transmisión de Fox, el descendido Tigre recibirá a Unión en Victoria, bajo la supervisión de Ariel Penel. En el restante compromiso, desde las 21.10 y con la televisación de TNT, Gimnasia y Esgrima enfrentará a Defensa y Justicia, con el arbitraje de Darío Herrera.