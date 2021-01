Defensa y Justicia va por la final de la Copa Sudamericana frente a Coquimbo Unido

La semifinal comenzó complicada por la suspensión inicial del encuentro del pasado jueves 7 en Santiago de Chile, donde Coquimbo iba a ser local fuera de La Serena, por tres casos positivos en coronavirus de los jugadores de la visita (el defensor Rafael Delgado, el volante uruguayo Washington Camacho y el delantero Francisco Pizzini), que dieron negativo al momento de salir de la Argentina.

Esto derivó en una intromisión del Ministerio de Sanidad de Chile, que los testeó al arribar a su capital, encontró estos casos (en Camacho significó una reinfección), y como consecuencia la Confederación Sudamericana trasladó la serie a Asunción de Paraguay.

Allí igualaron sin goles, en un partido que Defensa y Justicia dominó y contó con varias ocasiones claras para llevarse una importante victoria, aunque la falta de efectividad, sobre todo de su goleador Brian Romero, lo dejó vivo a Coquimbo.

De cara a la vuelta, el entrenador Hernán Crespo, mientras suena en Independiente como sucesor de Lucas Pusineri, dispuso que los mismos nombres saldrán a la cancha en la búsqueda de la primera final internacional en la historia del Halcón de Varela. En consecuencia, Defensa y Justicia presentará un esquema de 3-1-4-2.

Por su parte, Coquimbo Unido, último en la Primera División chilena, presenta una duda en el mediocampo entre Fernando Manríquez, quien salió con una molestia muscular en la ida, y Jorge Paul Gatica.

Además, el atacante nacional Lautaro Palacios pareciera no llegar al cien por cien desde lo físico y lo sustituirá el venezolano Rafael Arace. Los futbolistas argentinos titulares serán el arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza) y el defensor Federico Pereyra (ex Tristán Suárez).

Del otro lado espera Lanús, que eliminó a Vélez en la semifinal (4-0 en el global), en la final que se jugará el sábado 23 de este mes en el estadio Mario Kempes de Córdoba.