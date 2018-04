Defensa y Justicia fue un Halcón en la Bombonera

Los horrores de la defensa de Boca tuvieron "la culpa" de la derrota del líder a manos de un Defensa y Justicia que los aprovechó para sumar tres puntos que lo dejaron ubicarse en posición de clasificación a la Copa Sudamericana, en una gran campaña de los dirigidos por el ex leproso Juan Pablo Vojvoda. Una caída que a los xeneizes les pega duro por ser en la Bombonera, aunque siguen cómodos arriba en las posiciones, más allá de que hoy puede achicarse la diferencia que les lleva a San Lorenzo, Talleres y Godoy Cruz, que son los que lo persiguen con chances reales de darle alcance.

De arranque, a los 4', el equipo de Florencio Varela salió rápido de contra y agarró mal parada a la defensa. Trepó por derecha Nicolás Fernández, que juntó a los centrales Goltz y Magallán y habilitó a Márquez, que definió de zurda.

Otro terrible desacierto se dio en el minuto 75, cuando Lisandro Magallán la entregó corta en un pase que debió ser cómodo y se la dejó en los pies a Márquez, que encaró hacia el arco y definió con categoría para convertir el 2 a 1 final.

No fueron las únicas fallas defensivas. Hubo más, sólo que no terminaron en gol. Antes y después que Boca lograra la igualdad a los 31', con un centro de Pavón que cabeceó Bou y se desvió en un pie de Gissi para descolocar al ex arquero rojinegro Ezequiel Unsain.

Más allá de los goles, ya los primeros 45' mostraron la peor versión de Boca en el semestre, con muy poco fútbol, escaso juego asociado y los errores defensivos.

Y si bien en la segunda parte Boca se acomodó y generó chances, no logró desnivelar. Encima, después de quedar abajo en el resultado el equipo no logró recuperarse y más allá de que intentó no tuvo chances de igualar y se quedó por segunda vez con las manos vacías en su estadio (sólo Racing le había ganado), ahí donde Defensa y Justicia festejó por primera vez en sus 5 visitas.