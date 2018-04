Defensa se hizo fuerte de local ante Racing y se anima

Defensa y Justicia no sólo no se achica ante los grandes sino que se anima,. Y da pelea. Importante para el club de Florencio Varela, que es la clasificación a la Copa Sudamericana. Un puesto que hoy estaría consiguiendo, a cuatro fechas del final. Al revés que su vencido Racing, que venía de perder y no sólo no logró recuperarse sino que se alejó de los puestos clasificatorios a la Libertadores. El resultado fue un 3-2 justo y muy disputado, en el que los locales supieron aprovechar mejor sus momentos.

Se puso en ventaja en la primera jugada con gol de Márquez, aunque a los 15' igualó Centurión y ese resultado se mantuvo en la etapa inicial, con un juego de ida y vuelta, con dos equipos ofensivos, pero con fallas defensivas.

En el inicio de la segunda etapa otra vez el local golpeó al minuto con gol de Almeida. Coudet metió dos cambios y consiguió otra vez la igualdad con gol de Centurión.

Defensa, que se había replegado para liquidar de contraataque, lo consiguió a los 77': Kaprof aprovechó una falla del arquero Musso y marcó el 3-2 para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda.