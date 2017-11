Debut como mánager: mano a mano con el Flaco Schiavi

Contratos y convenios eran los de antes. Pero no tantos años atrás, menos de 10. "Nosotros no necesitamos que cambien los contratos ni que nos hagan otros nuevos. Vos mirame a los ojos, porque vos estuviste de este lado, decime cómo nos van a pagar y cúmplannos. No me mientas", le dijo el Flaco Schiavi a Dezotti en representación del plantel cuando arrancó el ciclo Lorente. "Y le dije la verdad. Hasta que no vendamos un jugador es imposible que achiquemos esta deuda. Si ustedes nos mandan el telegrama, a los 15 días están todos libres. Y así fuimos transitando la crisis juntos. Con el único con el que tuvimos inconvenientes fue con el Ogro Fabbiani porque se quería ir sí o sí a River y se nos armó un lío bárbaro", contó el Galgo sobre los primeros pasos de su gestión como mánager de Newell's.