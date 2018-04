El DT rojinegro, Omar De Felippe, habló en conferencia de prensa luego de la práctica en Bella Vista y aún no confirmó la formación que recibirá mañana a Independiente. Más allá de que no descartó a Luis Leal, es un hecho que no será arriesgado como adelantó ayer este diario. A su vez, confirmó que el zaguero Bruno Bianchi tiene chances de regresar al equipo luego de superar un desgarro.

Acerca de Luis Leal, quien por categoría es irremplazable en el once, dijo que el portugués "está bien, pero no sé si va a llegar a este partido; ya hablamos de cuidarlo para que no sufra una lesión mayor". El artillero de la Lepra en la Superliga, con siete tantos, estaría en condiciones de reaparecer en la próxima fecha, ante Defensa y Justicia.

Analizando al conjunto dirigido por Ariel Holan, De Felippe opinó que será un rival más ofensivo que Boca. "Es un equipo distinto a Boca, por eso vamos a tratar de tomar lo que hicimos bien en La Bombonera y mejorar. Independiente tiene un ataque muy directo, por eso tenemos que estar muy atentos porque te pueden lastimar". Y agregó: "Lo de ser ofensivo o defensivo es relativo, tiene que ver con la funcionamiento más que con los nombres. Si el equipo está ordenado, puede cumplir con las dos funciones sin problemas. No podemos quedar demasiados expuestos en mitad de cancha ante este tipo de equipos que tiene transiciones muy rápidas".

El DT leproso habló también del futuro del plantel, que seguramente tendrá un recambio importante después de junio. "Estamos conociendo todavía a muchos chicos, los que todavía no debutaron en primera. Estamos mirando todo, tratando de ver qué es lo mejor para el Newell's que se viene. Pero estos puntos son muy importantes, no podemos perder de vista eso, no hablamos de otra cosa que no sea el partido que viene", redondeó.