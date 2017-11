De titular a tener que operarse

Mala noticia para Leo Fernández. Ni hablar para Emmanuel Ojeda. El juvenil volante iba a ser titular el próximo domingo en Córdoba ante Talleres. Pero ayer sufrió una dura lesión. Mientras estaba realizando el ejercicio precompetitivo se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y además sufrió la distensión de ligamento lateral. El dolor del pibe era tremendo, pero también lo fue para el cuerpo técnico que tenía pensado darle al correntino la chance de mostrarse el fin de semana. El chico será operado la semana que viene.

Ojeda iba ser el volante central auriazul en el estadio Mario Alberto Kempes. De eso no había ningún tipo de dudas. Por eso ayer temprano empezó a moverse junto al grupo para realizar un ejercicio muy específico en Arroyo Seco.

Pero a los pocos minutos de haber arrancado las pautas precompetitivas, se dobló la rodilla derecha solito. En ese instante ninguno de los profesionales que estaban a su lado lograban descifrar bien qué le había pasado al juvenil, que venía pidiendo pista en primera en el último lapso.

"Se lastimó sólo cuando estaban haciendo un ejercicio de uno contra uno para ir entrando en calor. Recién había empezado el entrenamiento y de repente vimos que se tomaba la rodilla. Lo revisaron y no pudo hacer más nada", le confió a este medio una fuente del club que presenció ese fatídico instante.

Eso obligó automáticamente a Leo Fernández a reacomodar las piezas para hacer el táctico que ya tenía definido en la cabeza. Fue ahí donde sin dudar apeló a Maximiliano González para suplir a Ojeda (ver página 4).

Si bien en la práctica el grueso pensó que se trataba de un esguince de rodilla, la desazón para el cuerpo técnico fue cuando le hicieron las primeras evaluaciones protocolares en la rodilla. Sin tener un estudio de alta complejidad en mano se constató que se había roto los cruzados.

No obstante, por la tarde fue sometido a una resonancia magnética nuclear para constatar el auténtico grado de lesión como además para verificar cómo estaban los ligamentos laterales, meniscos y también el ligamento cruzado posterior. Y ahí el resultado fue contundente: lesión de ligamento cruzado anterior derecho y distensión de ligamento lateral. Por lo tanto, Ojeda será operado la próxima semana en un sanatorio céntrico. Luego llegará el extenso proceso de recuperación, que será superior a seis meses.