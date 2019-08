Era todo fiesta para Boca. Debutaba Daniele De Rossi, el Tano se despachó con un gran gol, una patada típica para ganarse una amarilla y un quite brillante al final del primer tiempo que impidió entonces el empate rival al final del primer tiempo. Cuando Gustavo Alfaro lo sustituyó a los 76', la clasificación a octavos parecía redondita para el xeneize. Pero llegó el caos, lo empató un ex como el Burrito Juan Manuel Martínez y la derrota por penales, con el aditamento que el arquero Christian Limousin atajó dos penales desgarrado, ya que lesionó luego del 1-1 y Almagro ya había hecho los tres cambios. Enorme alegría tricolor. Enorme papelón del equipo de Gustavo Alfaro.

Todos los focos estaban en De Rossi. Mucho más cuando saltó impecablemente ante el córner de Mac Allister y la clavó en el arco de Almagro. Pero no sólo eso. Cinco minutos después mostró su fiereza entrándole mal a Herrera y se ganó la amarilla. Y a los 42' evitó la parda al quitarle de atrás la pelota a Benítez cuando encaraba derecho al gol.

La noche parecía perfecta. Inclusive Alfaro hizo dos cambios antes de sacarlo al italiano, que se fue aplaudido a rabiar en el Unico de La Plata. Ojo. Ya había señales de que Almagro, en su primer partido de la temporada antes de encarar la Primera Nacional, no bajaría los brazos. Y esa sensación se cristalizó en el empate a ocho del final, cuando de un pelotazo Junior Alonso falló en el último cierre con el ex canalla Agustín Coscia y al Burrito sólo le quedó empujarla a la red. No lo festejó pero el golpe lo había dado.

Enseguida se exigió Limousin en un disparo de afuera del área y en el esfuerzo se desgarró el isquiotibial izquierdo. Así debió terminar el partido, pero antes Coscia, que debutaba, casi enmudece al hincha con un tacazo en el área chica que contuvo Díaz.

Así fueron a los penales, y así se fue Limousin al vestuario para que lo venden y quizás lo infiltren. Eso no le impidió casi atajar el disparo de Tevez y contener dos. Así se consumó una noche que pasó de la ilusión de De Rossi al papelón.

Boca Juniors

Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Daniele De Rossi (76' J. Campuzano) y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate (68' J. Hurtado) y Ramón Abila (68' C. Tevez).

DT: Gustavo Alfaro4-4-2

Almagro

Christian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Brian Benítez; José Méndez, Lucas Bossio (80' L. Wilchez), Germán Herrera (75' E. Denis) y Juan M. Martínez; Facundo Suárez (68' A. Coscia).

DT: Carlos Mayor4-4-2

Goles: 28' De Rossi (B); 82' J. Martínez (A)

Expulsados: No hubo

Arbitro: Silvio Trucco

Estadio: Ciudad de La Plata