De Rossi: " Dejo parte de mi corazón acá"

La noticia sacudió el mundo de Boca, pero la verdad es que no sorprendió a nadie. Porque se veía venir. El volante italiano Daniele De Rossi (36 años) confirmó ayer que se retirará del fútbol profesional y también utilizó una frase demagógica para entregar sus sensaciones: “Una parte de mi corazón se quedará en Boca”.

“Tengo necesidad de acercarme a mi hija que vive en Italia, me extraña y la extraño, no hay otro tipo de problema. Ni con (Juan Román) Riquelme ni con nadie. La nueva dirigencia trató de convencerme, pero la decisión es definitiva. No pensaba que podía amar a otro club que no sea Roma, una parte de mi corazón se queda en Boca. Le agradezco a la dirigencia, al presidente de entonces, (Daniel) Angelici, a Nicolás Burdisso, que tuvo un rol especial. No me gusta vender humo, como dicen acá, pero sigo siendo parte de Boca para siempre. El destino nos juntará. Volveré, miraré partidos de Boca, encontré gente que hizo mágica mi llegada acá, no lo olvidaré”, dijo De Rossi en conferencia de prensa desde la Bombonera, acompañado por el presidente Jorge Ameal: “Me despido de un club que entró en mi corazón y me despido de toda mi vida. Tengo 36 años, iba a pasar en junio o en diciembre”, dijo muy emocionado el ex Roma.

“Mi hija mayor es la única que se quedó en Roma. A los 14 años necesita de su padre cerca, no tiene problemas, nada la pone en peligro, sólo tengo que acercarme. Seguro trabajaré en el fútbol, en Italia, pero cerca de ella”, explicó. En cuanto a su futuro, dijo: “Voy a descubrir lo que voy a hacer. Veré cómo evoluciona mi vida sin el fútbol. Tengo el deseo de ser entrenador, de aprender cosas en este mundo, tendré algunos meses de vacaciones y creo que lo voy a disfrutar, estando cerca del fútbol. No me voy a alejar mucho del fútbol, seré dirigente o utilero”.

De Rossi ya firmó la rescisión del contrato tras 7 partidos, 5 como titular. En el debut le hizo un gol a Almagro, por la Copa Argentina, pero Boca quedó eliminado.

El 29 habrá visitantes ante la T

Los hinchas de Boca podrán acompañar al equipo en el primer partido de visitante del año, que será en Córdoba el miércoles 29 de enero ante Talleres por la 18ª fecha de la Superliga.

El club cordobés confirmó ayer que recibieron la aprobación de las autoridades para habilitar la presencia del público visitante.

Así, los xeneizes podrán asistir al primer partido fuera de casa del año que, a su vez, significará el segundo partido oficial del ciclo de Miguel Ángel Russo. La última vez que Boca llevó visitantes fue ante Aldosivi (1-1) en Mar del Plata el pasado 6 de abril.