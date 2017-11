No va más. El uruguayo Romero se dobló el tobillo solo y debió irse rápido a los 7'.

Que la mano fue siempre torcida para Central no quedaron dudas. Tanto que antes de los 20 minutos, el ex técnico Montero debió hacer dos modificaciones por las lesiones de Santiago Romero y Germán Herrera. A los 3' el uruguayo sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, que lo mantuvo en cancha apenas unos minutos más. Y a los 19' fue el Chaqueño el que debió salir por una lesión muscular. Así, Maximiliano González y Fernando Zampedri prácticamente jugaron todo el partido. Vaya paradoja, fueron las incógnitas de la semana, sobre todo la del volante central.

Montero analizó durante varios días a quién elegir para cubrir la vacante de Mauricio Martínez, quien debió trasladarse a la zaga por la ausencia de Tobio (suspendido) y Ortiz (lesionado). Y el elegido fue Romero, que en una de sus primeras intervenciones saltó a cabecear muy cerca del área canalla y cuando cayó lo hizo muy mal. Debió ser atendido por el médico con muchos signos de dolor. Su reingreso fue para probar, pero no pudo. La primera señal que hizo al banco fue que no podía más, aunque rápidamente pidió que lo esperaran. Pero no hubo caso. Maxi González se sacó la pechera y fue hacia el campo de juego.

Ahí ya se presentaba un escenario complicado para Montero. Y ni hablar después de la jugada en la que Herrera (no jugó ante el Decano por una molestia que le impidió trabajar con normalidad algunos días), cerca de los 15?, fue a tapar un despeje, sintió dolor y también intentó seguir, pero en el banco el Chengue Morales rápidamente le dijo a Zampedri que comenzara con los trabajos precompetitivos. Otros minutos de prueba, pero con dificultades. Es más, segundo antes del cambio, cuando Zampedri se arrimó a la línea de cal hubo un gesto de fastidio de parte de Marco Ruben. No quedó claro si fue por la obligación de realizar otro cambio o dirigido al Chaqueño porque había solicitado salir. Central surfeó la hora en Córdoba cuando se quedó sin Fernando Tobio a los 9 segundos por una roja, aunque al final sacó el partido adelante. Ahora fueron las lesiones. El final fue diametralmente opuesto.