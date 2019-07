De nuevo Matías Rossi

Salta le correspondió a Matías Rossi. Es que el piloto de Del Viso volvió a ganar en el Súper TC2000, como la semana pasada en Paraná, ahora en La Linda. Sumó así la tercera victoria en lo que va de la temporada.

La jornada en el autódromo Martín Miguel de Güemes le correspondió a Rossi, pero también a su equipo, Toyota Corola, ya que su compañero Julián Santero lo escoltó. Tercero fue Lionel Pernía, el puntero del campeonato con Renault Fluence.

El parejense Facundo Ardusso, bicampeón de la categoría y compañero de Pernía, terminó cuarto y bastante molesto con su equipo. Es que en un momento le ordenaron que deje pasar al bonaerense cuando los dos estaban luchando por el tercer puesto. Es que Ardusso cargaba lastre por haber largado segundo y Pernía no. Al parejense no le gustó la orden del equipo, pese a que la acató, pero por esta razón ahora está tercero en el campeonato y no segundo. Perdió terreno.

Tras la carrera de ayer el citado líder quedó con 100 puntos, seguido por Rossi, con 87, y Ardusso, con 82.

El otro piloto de la región, el de Capitán Bermúdez, Fabián Yannuantuoni, por su parte, quedó octavo.