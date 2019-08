De Lucía pisa el tatami de Lima

El judo, la última competencia que se puso en marcha en los Juegos Panamericanos, verá hoy sobre el tatami, presencia rosarina: Agustina De Lucía, en hasta 63 kilos.

La deportista del club Provincial tendrá su debut ante la hondureña Cergia David, a las 17, por los octavos de final.

"Este fue un año cargado, lleno de competencias y campos de entrenamientos para llegar de la mejor forma a esta competencia, que para mí era la más importante del año. La vedad es que por ser mis primeros Panamericanos estoy bien, esperando el momento de luchar y tratando de controlar energías, ya sean nervios, ansiedad y un poco de estrés", le contó Agustina ayer a Ovación, en diálogo desde la villa panamericana.

De Lucía llegó a Lima el 5 de agosto y contó que la ansiedad se hizo sentir, ya que los Juegos comenzaron el 26 de julio y no quedó otra que verlos por televisión "no podía dejar de pensar que en unos días iba a estar compitiendo en ese mismo lugar, sentís que no podés esperar más, al menos eso me pasó a mi".

La judoca rosarina detalló que pese a todo espera "disfrutar" la competencia y que en el equipo argentino juega un rol enorme Paula Pareto, la campeona olímpica que los alienta y ayuda.