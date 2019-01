Fue precisamente ante Uruguay, el mismo equipo con el que había debutado en Los Pumas, que Jerónimo de la Fuente lució por primera vez la cinta de capitán de Jaguares. Fue el jueves por la noche, oportunidad en la que la franquicia argentina se impuso por un categórico 61-0 en el primer amistoso de pretemporada. "Estaba muy nervioso. Son momentos muy fuertes en los que uno quiere que las cosas salgan de la mejor manera y no dependen de uno, sino de todo el equipo. Pero una vez que empezó el partido me tranquilicé, porque vi que el equipo estaba funcionando y creo que logró mostrar una buena versión de lo que queremos llegar a ser. Si bien es el primer partido del año y hay muchísimas cosas por mejorar, creo que arrancamos de la mejor manera que podíamos haber hecho", confesó el flamante capitán de Jaguares al iniciar la charla.

¿Cuáles fueron las primeras sensaciones cuando te nombraron capitán?

Al principio no podía creer lo que me estaban diciendo. Cuando lo escuché se me transformó la cara, fue una alegría enorme por más que Gonzalo (Quesada) me había adelantado que había una posibilidad de que lo sea. En ese momento me puse muy feliz y de repente me vi en una situación que quizás siempre soñé y esperé que viniera. Y llegó. Pensé mucho en mi familia, en mi novia, en Duendes y en toda la gente que me apoyó siempre, en la que confió en mí. De repente se me vino mucha gente a la cabeza y me imaginé que se iban a poner muy contentos.

¿Qué análisis hacés de la pretemporada que están haciendo?

Creo que esta es distinta a todas las demás porque llegamos mucho mejor físicamente. Todo el mundo sabe que es un año sumamente importante y está pendiente de todo, por Jaguares o por Los Pumas, porque se viene el Mundial. En el mes que tuvimos de vacaciones el equipo se entrenó individualmente y pudo venir a la pretemporada de la mejor manera. Por ese lado, se viene haciendo un trabajo muy bueno y así es mucho más fácil, porque no hay que darle tanta importancia a lo físico y podemos empezar a trabajar con la pelota un poco más temprano.

¿Dónde va a estar centrado el foco en estas tres semanas que quedan para el debut de Jaguares en el Súper Rugby?

En seguir manejando el sistema. Todos tenemos que tener en claro hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos plasmar y qué queremos transmitir. El año pasado hemos tenido buenos partidos en defensa, pero lo que buscamos es tener más consistencia, ir mejorando partido a partido y que no sea un buen partido un fin de semana y al siguiente uno más o menos. El equipo quiere hacerse fuerte en defensa, quiere que esa sea su bandera y demostrarlo partido a partido.

Ante Uruguay ya dieron una muestra de eso

Sí... nos propusimos tener el ingoal en cero con Uruguay y lo pudimos lograr. Fue un objetivo importante para nosotros, porque salió de nosotros, no de los entrenadores y creo que el equipo se hizo cargo de eso. Rescato el scrum, la obtención en el line y el trabajo de los forwards haciendo tries de maul e impidiendo que no lo hagan por esa vía. Son muchas cosas positivas que al equipo le sirven, empezar así es una buena noticia. Las cosas que nos propusimos se dieron, salieron de la mejor manera y vamos a buscar eso a lo largo del año.

Los resultados del año pasado obligan a que este año igualen esa vara.

Somos conscientes de que jugamos un torneo muy difícil en el que año a año cambian mucho los equipos y la manera de jugar. Sabemos que jugamos ante equipos muy difíciles y que ellos nos ven a nosotros como posibles candidatos, por lo que tenemos que tomar esa responsabilidad. Somos un equipo ambicioso pero realista, humilde. Sabemos de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Soñamos y trabajamos para salir campeones del Súper Rugby. Somos conscientes de lo difícil que es, te lo repito, pero si en el día a día hacemos lo que nos proponemos, podemos llegar muy lejos.

Si hay una marca registrada en vos es trabajo y esfuerzo... ¿Querés transmitirles eso a tus compañeros?

Yo siento que no soy sólo yo el que quiere transmitir eso sino es el equipo el que se adueñó de esas palabras y lo viene haciendo carne. Nosotros tenemos que trabajar mucho más que otros equipos, porque no tenemos las mismas habilidades, pero lo podemos suplir con el laburo y la locura que le pongamos.

¿El Súper Rugby es una buena preparación para el Mundial?

Sí, seguro. La verdad es que no hay nada mejor para Los Pumas que jugar el Súper Rugby y después el Rugby Championship antes de ir al Mundial. Para nosotros es la mejor preparación.

Un producto 100% del Pladar

Jerónimo de la Fuente es uno de los pocos jugadores que es un producto 100% del Pladar, el plan de alto rendimiento que lleva adelante la UAR desde hace unos años. El centro debutó en la primera división de Duendes en 2011. Jugó en los seleccionados juvenil y mayor de la URR y pasó por todos los equipos nacionales: Los Pumitas M20 (2011), Pumas Sevens (2012 y 2013), Los Pampas (2013, 2014 y 2015), Jaguares (hoy Argentina XV) y Los Pumas, donde debutó en 2014 y poco después fue una de las caras de la renovación que logró el 4º puesto en el Mundial de 2015. En Jaguares, en su versión de franquicia del Súper Rugby, de la Fuente dijo presente en todas las temporadas desde su creación, en 2016. Debutó ante Cheetahs reemplazando a Santiago González Iglesias y desde entonces jugó 35 partidos en el Súper Rugby en los cuales anotó cinco tries (uno a Stormers, en 2016; uno a Lions y dos a Reds, en 2017, y el restante a Brumbies en 2018). "Seguramente tanto años en el sistema hayan forjado una personalidad bien argentina, con nuestros principios, con todo lo que mamamos de nuestros clubes", dijo el centro.