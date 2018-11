Tiene camiseta rojinegra como la de Newell's pero con rayas verticales como la de Central. Y sus jugadores no son ni del Parque ni de Arroyito: son árabes y judíos, varones y mujeres que viven en Jerusalén. Se trata del Hapoel Katamon Jerusalem (significa "trabajador del barrio Katamon de Jerusalén"), el primer equipo de fútbol israelí propiedad de sus fans. El equipo dirigido por Lior Zada está primero en la segunda división y el club tiene a una mujer como presidenta electa (Dafne Goldshmit) y cuenta con liga femenina amateur. Sólo esos dos aspectos ya lo diferencian diametralmente con el Beitar, otro club de la misma ciudad, con parte de su hinchada considerada una de las más racistas del mundo.

Justamente este año el presidente propuso cambiarle el nombre a "Beitar Trump" en honor al primer mandatario norteamericano, quien reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Pero además, sus barras (conocidos como La Familia) levantan la bandera con el lema "For ever pure" (Por siempre puros) y expresan en sus cantos el odio a los árabes. Es más: se enorgullecen de ser el único equipo de la liga israelí que nunca tuvo un futbolista árabe entre sus filas (sí ha tenido jugadores musulmanes). No obstante, una fracción no violenta se transformó en Beitar Nordia, con un modelo similar al Katamon.

Lo cierto es que desde la vereda opuesta de la capital de Israel llegaron a Rosario simpatizantes del Hapoel Katamon, entre ellos un integrante de la comisión directiva, Barak Ben Yaacov, junto al socio fundador, rosarino y ex socio del club Unión Sionista Argentina Rosario (Usar) Enrique Rosenburt, quienes tendieron lazos con los dos clubes principales del fútbol de la ciudad.

"Nos conectamos con dirigentes de ambas instituciones de cara a cooperaciones futuras y captación de jugadores que puedan venir temporalmente a jugar a Israel y hacer proyectos sociales. También estuvimos en Buenos Aires, Córdoba, Río de Janeiro y San Pablo ", le dijo Rosenburt a Ovación.

Katamon es una sociedad sin fines de lucro, a diferencia del resto de los clubes gerenciados por empresarios (un perfil que impulsa el gobierno de Mauricio Macri). Cuenta con mil socios y unos 4 mil hinchas y para el año que viene se propone llegar a primera. De lograrlo, los representantes calculan que saltarán a 3 mil socios y a un promedio de 8 mil hinchas.

El club no les cobra entradas a los partidos a las mujeres, niños y jubilados. Y cuenta con una liga de vecinos que promueve la convivencia, la tolerancia y la excelencia académica a través del fútbol, en unos 1.500 niños, niñas y jóvenes, tanto árabes como judíos, de todos los barrios de Jerusalén, ricos y pobres.

De hecho, "One on one" es un proyecto donde se les enseña terminología de fútbol a los niños y niñas tanto en hebreo como en árabe. "Por medio del fútbol los chicos están juntos y se aprovecha para que hagan las tareas y estudien más para la escuela", explicó Rosenburt. Pero además hay programas para jóvenes en riesgo, para jugadores con discapacidades, para chicas y mujeres y actividades contra el racismo de los fans. Además es un club abierto a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) y tiene escuelas de fútbol que no toman pruebas: una rara avis, tanto allá como acá.

Jugar en Israel

La idea de Katamon es que chicos argentinos, no necesariamente judíos, puedan probarse en Israel unos cinco meses, lapso en el que se prevé incentivos con becas. Para ello los representantes del club israelí visitaron las entidades auriazul y rojinegra, pero también Independiente en Buenos Aires y Flamengo, Corinthians, Palmeiras, y Santos en Brasil.

"Muchas veces uno dice «Israel» y la palabra se asocia con guerra o conflicto pero es un país maravilloso: conviven árabes, judíos, ortodoxos judíos, laicos, árabes cristianos, árabes musulmanes, y hay muchos proyectos de coexistencia y convivencia".

Si bien Rosenburt reconoció las reacciones racistas de los hinchas de Beitar, a las que se suman las de Macabi Tel Aviv (los dos equipos más grandes), aseguró que va a la cancha con sus hijos. "Hay casos de violencia pero no le llega ni a los talones al fútbol argentino".





La bandera de los hinchas

"Hapoel es los hinchas", dice la bandera del club, sostenida por sus jugadores en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén. La cancha con capacidad para casi 32 mil espectadores es usada por tres clubes de fútbol: Beitar, Hapoel y Hapoel Katamon.