¿De inferiores a la primera?

El núcleo de las divisiones inferiores puede partirse al medio en cualquier momento. Y no es por una fuga de algún juvenil en esta oportunidad. Según constató Ovación, Diego Cocca tiene pensado sumar al equipo de trabajo a un viejo conocido suyo: Lucas Maggiolo. El problema es que si lo hace dejará huérfana la conducción de la cantera, ya que viene desempeñándose en el rol de director general. Demás está decir que es el hombre fuerte y de confianza del presidente Rodolfo Di Pollina en materia de juveniles. Ante este interés, ayer varios directivos pusieron el grito en el cielo. Maggiolo llegó a la ciudad deportiva para continuar en funcionamiento el tan mentado proyecto de inferiores, que hasta el momento no viene demostrando mucho. Puertas hacia adentro del semillero se dieron algunas particularidades que ameritan una reflexión interna. Se fueron chicos a otros clubes de manera sorpresiva, por ejemplo. Ahora la cantera puede sucumbir a nivel dirección. Cocca conoce a Maggiolo porque fue su ayudante en Defensa y Justicia. Ahora que Diego es el DT de la primera piensa sumarlo. Pero hay directivos que no están para nada de acuerdo con esta chance, que por ahora figura en el borrador de las posibilidades. ¿Se animará Lucas y pegará el portazo? ¿Cómo quedará Di Pollina ante sus pares si esto sucede?