"Tenemos que tratar de ganar este sábado, y si no será el otro, o el otro", dijo Omar De Felippe como si diera lo mismo que ese resultado llegue o no, como si a Newell's no le hiciera falta, como si el promedio no lo estuviera apretando. Claro, tal vez le alcance con un empate mañana ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina (obviamente si después lo gana en los penales), pero en la Superliga el equipo debe sumar los tres puntos de manera urgente el sábado 15 ante Belgrano, en Córdoba, y el siguiente sábado 22 en el Coloso ante Lanús.

La frase del entrenador rojinegro no es oportuna. La pronunció como no conociendo dónde está parado. Newell's no puede esperar hoy, pero tampoco mañana. Y el hincha difícilmente apruebe su permanencia si no conquista los triunfos de manera inmediata.

Puede ser que el DT tenga "aguante" si queda eliminado mañana ante el Decano (la Lepra nunca clasificó a cuartos de final en las 6 ediciones anteriores de este certamen), pero si luego cae ante el Pirata por la 5ª jornada de la Superliga quedaría con un punto sobre 15 en juego y las centésimas del promedio lo apretarían demasiado contra los puestos de descenso.

Por eso el triunfo tiene que aparecer de inmediato. Más allá de que De Felippe deslizó en la conferencia de prensa de ayer que su continuidad no depende de lo que suceda ante los tucumanos. "Todavía no creo que dependa del resultado. Cuando vea que el equipo no responda entonces transmitiré mi decisión, pero hablamos mucho sobre un montón de cuestiones, nos hacemos cargo y hay que trabajar para salir. Dijimos que era algo que podía pasar, y lo lamentamos, pero estamos dispuestos a trabajar con mucha fortaleza".

La respuesta de los jugadores la tiene, no de manera completa porque a las buenas intenciones no les alcanza. Por eso mete mano demasiado seguido en las formaciones, y cuando se habla de muchas variantes, de apariciones y desapariciones de jugadores de manera intempestiva, queda en evidencia una flaqueza. La que sumada a que las tácticas tampoco responden y los resultados aún menos, el peligro de "despedida" siempre está latente.

Justamente sobre la respuesta de los futbolistas rojinegros, el entrenador aclaró también que "el jugador tiene que jugar por la camiseta y ganar, no tiene que salir a bancar al técnico. No creo en eso".

Asimismo, se le preguntó por si también era bueno que el presidente rojinegro Eduardo Bermúdez estuviera en la práctica apoyando su continuidad, y sentenció: "No es que vino esta vez, viene siempre, y eso a mí me gusta".

Obviamente, las preguntas en conferencia fueron girando en torno a la continuidad de su ciclo, a cómo logrará el despegue de algunos jugadores con altibajos, y a casos puntuales.

"A los jugadores intentamos transmitirles que no hay que actuar con desesperación, que no deben quedar expuestos ante el rival como lo hicimos el otro día (frente al Decano, cuando al menos Newell's tenían el empate y lo perdió sobre el final), ya que hay algunos momentos de vulnerabilidad. Por eso sí creo que es muy importante este partido porque nos pueda dar confianza para lo que viene", explicó.

"Cometemos errores, desatenciones que nos vienen costando partidos. Eso lo tenemos en cuenta, por eso los pibes necesitan confianza, hoy veo la predisposición para revertir esto", reiteró, aunque se presume que hará al menos un par de variantes, en las que el respaldo con tranquilidad para los más pibes no aparece.

Y De Felippe cerró agradeciendo el apoyo de los hinchas al plantel: "Siempre tienen muestras de aliento, queremos entregarles otra cosa para que ellos se sientan identificados con este equipo". Obviamente, esto hoy está muy lejos de suceder. Entonces, el primer paso del equipo debería ser clasificar a cuartos de final de la Copa Argentina para poder dar el segundo paso rumbo al partido en Córdoba para no caerse y quedar a un costado del camino.