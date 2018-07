De Felippe ya los tiene al trote

Corren. Bíttolo, Piris, Paredes, Leal y Oviedo, en Bella Vista.

El primer día de la semana empezó movido para las flamantes incorporaciones. Por la mañana, los paraguayos Iván Piris, Alfio Oviedo y Teodoro Paredes cumplieron con la revisión médica y firmaron los respectivos contratos. Y a la tarde se encontraron con sus nuevos compañeros en Bella Vista y participaron de la primera práctica del plantel después del amistoso del sábado contra Belgrano. Mariano Bíttolo, que llegó sobre el fin de la semana pasada, también formó parte del entrenamiento por primera vez.

La expectativa inmediata sobre los paraguayos es acerca de las posibilidades de que se encuentren en condiciones de jugar el domingo contra Defensores Unidos de Zárate por Copa Argentina, en la cancha de Sarmiento de Junín. El interés pasa, entre otras cuestiones, por el puesto de lateral derecho, en el que Newell's se quedó sin Nadalín, con una esguince de rodilla que lo llevará a estar inactivo varias semanas. El juvenil tiene una férula y por ahora sólo trabaja el tren superior.

A partir de la lesión de Nadalín, De Felippe cuenta sólo en esa posición con Piris. El tema es la

inactividad del paraguayo. Si es que no llega, el zaguero juvenil Alan Luque, quien jugó ante Belgrano de lateral derecho y lo venía haciendo en ese lugar en los entrenamientos, será el titular.

Piris, de 29 años, firmó ayer el contrato a préstamo por un año, sin cargo, y con dos opciones de compra. Si se adquiere antes del 31 de diciembre de 2018, el pase costará un millón de dólares. Y si es antes del 30 de junio de 2019, su valor será de un millón 500 mil, según informó la entidad del Parque en su sitio web.

Oviedo estaba en actividad, en Cerro Porteño, y eso abre la chance de que forme parte del equipo en Junín. Hace una semana se despidió del equipo guaraní con un tanto en la victoria sobre Cristóbal Colón por 3 a 1 en la Copa Paraguay. Ayer se lo vio correr junto a Luis Leal, que viene de un esguince de tobillo y cuya participación el domingo es dudosa. Es que recién ahora entrena con normalidad y la idea es que no corra riesgos, pensando en el debut de la Superliga.

Oviedo, de 22 años, es el único préstamo de los tres paraguayos con cargo: 150 mil dólares. Newell's tiene dos opciones de compra por el atacante: 3 millones de dólares hasta el 30 de diciembre y 3 millones 500 mil hasta el 30 de junio de 2019.

Paredes, en cambio, no tiene ritmo de competencia aunque estuvo cumpliendo la pretemporada con Nacional de Asunción. Si bien De Felippe hoy tiene problemas en la zaga, no parece que el paraguayo vaya a estar apto para el domingo.

El marcador central, de 25 años, se incorporó a préstamo, sin cargo, y con dos opciones de compra: 350 mil dólares por el 50 por ciento y 550 mil por el 80 por ciento.

En tanto, Bíttolo, de 28 años, comenzó a trabajar ayer con el plantel y parece complicado que vaya a jugar en Junín. Es que su último partido fue con Albacete de España en los primeros días de junio.

De Felippe ya tiene a las cuatro últimas incorporaciones. De ellos dependerá ponerse a punto.



Grimi, al menos tres semanas afuera



El diagnóstico de la dolencia sufrida por Leandro Grimi en el amistoso con Belgrano es una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. Como consecuencia permanecerá como mínimo tres semana sin jugar. Así se perderá la Copa Argentina y las primeras fechas de la Superliga, contra Vélez, Independiente y probablemente Godoy Cruz, sin descartar que tampoco juegue frente a Atlético Tucumán. Es una mala noticia para Newell's y el propio futbolista, que no juega en manera oficial desde la rotura de ligamento cruzado de la rodilla sufrida en octubre de 2017 cuando estaba en Racing. Leonel Ferroni es el candidato a suplantarlo el domingo en Junín. Por otro lado, la dirigencia no avanzó ayer ni realizó ninguna gestión formal por el arquero Augusto Batalla, de River. Parece que sólo quedó en un interés.



En esta nota

¿Te gustó la nota?