Equipo que gana no se toca, afirma un viejo adagio futbolístico. Esa es la premisa del director técnico Omar De Felippe, quien adelantó hoy que el equipo para visitar el sábado a Argentino está "prácticamente definido" y que será "parecido" -por no decir idéntico- al que venció 2 a 0 a San Martín de San Juan en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por qué importa: La idea del entrenador rojinegro es encontrar el equipo para buscar una regularidad en base a un buen funcionamiento. Además sostuvo que prefiere amoldar un esquema con los mismos once antes que desarmar la base o perder un cambio.

"Me gusta que los once que ingresen puedan cambiar dentro de la cancha de acuerdo al rival porque hacer un cambio para cambiar un sistema me parece perder un jugador", puntualizó De Felippe. En ese sentido, precisó: "Me gusta trabajar alternativas, me gustó el equipo del otro día, veremos si repetimos, pero cuando encuentre el funcionamiento, me gustaría que el equipo sepa jugar tanto de local como de visitante".

Embed Los goles de Torres y Leal frente a San Martín desde una posición inmejorable.



El resumen completo desde el césped del Coloso ► https://t.co/ygRx1szNSX pic.twitter.com/JOwgVVxWFX — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 14 de marzo de 2018



El equipo: De no mediar inconvenientes, los once serán: Nélson Ibáñez; José San Román, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini y Fernando Evangelista; Hernán Bernardello y Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Héctor Fértoli; Luis Leal.

once.jpg De Felippe repetiría equipo.



"El equipo está prácticamente definido, puedo tener una duda como mucho, pero va a ser parecido al del otro día", precisó el técnico, y puntualizó: "Tenemos que seguir mejorando, hicimos cosas bien y me gustó la actitud del equipo. Tenemos que manejar más la pelota y tener más precisión en jugadas que no pudimos concretar, pero estoy conforme porque podemos mejorar".

La cruda realidad: Más allá de la victoria y el cambio de ánimo del plantel, el técnico leproso aclaró que el Bicho será un rival de cuidado y en una cancha compleja por las dimensiones que presenta. "Argentinos es un equipo que se hace muy fuerte en esa cancha; por las dimensiones del terreno, si atacás mal lo podés sufrir porque tiene extremos rápidos. Hay que estar atentos porque es un rival muy distinto al del otro día", evaluó.

bicho.jpg Alexis Mac Allister festeja el gol convertido ante Boca.



Lo inesperado: De Felippe indicó que el arquero Luciano Pocrnjic está evolucionando de la lesión que lo marginó del arco rojinegro. "Luciano (Pocrnjic) está mucho mejor, no lo vamos a arriesgar en este partido porque preferimos que se termine de recuperar bien. Soy partidario de darle oportunidad el jugador que viene jugando de titular y sale por lesión, salvo que el que ingresé la rompa. De todas formas, evaluamos a todos", explicó.

lucho.jpg Lucho Pocrnjic viene trabajando para volver al equipo.





Lo que se viene: Newell's entrenará mañana tras el ensayo de pelota parada y luego se estima que el DT confirmará el equipo previo al viaje a La Paternal. Newell's juega contra el equipo dirigido por Alfredo Berti, el sábado, a las 13.15, con el arbitraje de Fernando Espinoza.