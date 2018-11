De Felippe: "Sostener el juego y la presión alta"

Para que se despeje cualquier duda, rumor o especulación, Omar De Felippe planteó el fin de semana pasado que seguirá en Newell's hasta fin de año y luego se definirá su futuro. Lo mismo manifestó el vice segundo Cristian D'Amico. Con este parámetro, el entrenador manifestó ayer el objetivo que se propone para las últimas cuatro fechas antes del receso, tomando de referencia lo realizado por el equipo frente a Racing. "Sostener lo que hicimos en cuanto al juego y la presión alta", manifestó De Felippe en la conferencia de prensa de ayer, previa al enfrentamiento contra Defensa y Justicia. Insistió en que la lepra cae en "detalles" que los "castigan mal", porque significan goles de los rivales.

El fútbol que desarrolló Newell's en Avellaneda, pese a la derrota, le "gustó" a De Felippe. Es que fue contra "un gran equipo" al que se le jugó "de igual a igual". Pero una de las mejores producciones del conjunto rojinegro en el torneo no alcanzó para evitar la derrota. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la lepra para que el cierre de 2018 sea mejor que lo conseguido hasta ahora?

"Sostener lo que hicimos en cuanto al juego y la presión alta, saber qué hacer cuando hay que presionar alto y qué hacer cuando pasás por esos momentos malos. El equipo tiene que aprender a defenderse con la pelota. Caemos en esos detalles que hoy nos castigan mal, porque cada uno de esos detalles que tenemos en los partidos terminan en goles", manifestó el entrenador.

De Felippe insistió con la autoestima. Asegura que a varios de sus futbolistas les cuesta soltarse. "El jugador debe meterse en la cabeza que cada fin de semana es una oportunidad y no un compromiso, que lo termina limitando. A veces los chicos no juegan con esa libertad con la que hay que hacerlo. Tratamos de ayudarlos para que confíen en ellos. Si logramos sacarle esa presión o que piensen en cualquier cosa cuando no le salen las cosas, como pasa al perderse goles que son fáciles de hacer, la historia será distinta", dijo.

"Trabajamos para que confiemos en lo que tenemos. Hay una cuestión de confianza que aparece y desaparece. A veces tenemos un primer tiempo muy bueno y en el segundo cuesta retomar el hilo del partido. Estamos tratando de no irnos de partido. Cuando nos vamos, son seis, siete u ocho minutos en los que el rival lastima y después la tenés que remar. Es una tendencia que tratamos de cambiar", agregó.

"El fútbol es una cuestión de contagio y confianza. Hay días en los que no embocás ninguna. Y eso es un contagio que a veces te tira abajo", dijo.

De Felippe por el momento no logró solucionar ese problema de la confianza, que dice que condiciona el rendimiento del equipo. Son once fechas, aparte de los tres partidos de la Copa Argentina, y lo habitual es que haya altibajos pronunciados y una discreta suma de puntos. Queda poco en juego antes del receso y no sólo Newell's necesita puntos: el entrenador se juega la continuidad. Pero el DT asegura que tiene la certeza de que es posible mejorar en todo sentido.

"Las rachas están para cambiarlas. Tenemos que ir por los doce puntos. Racing era una muestra de carácter después del clásico. A los chicos les dije que íbamos a jugar ese partido con Racing sin que nadie crea en nosotros. Todos pensaban que nos comíamos cuatro goles. Jugamos de igual a igual, que es lo que estamos buscando. Si podemos sostener esto, seguramente estaremos hablando de otro tipo de resultados", manifestó.

De Felippe dijo que Defensa y Justicia es un rival "que está haciendo muy buenos partidos. Es un equipo que está estructurado desde hace algún tiempo y lo está demostrando todas las semanas".

"Vamos a presentar un equipo que está con rabia y bronca por no haber ganado el otro día contra Racing, que jugó con intensidad. Teniendo en cuenta que de local mostramos otra forma, parecida a la de Racing, será un lindo partido. Hay que saber jugarlo, porque Defensa y Justicia es un equipo que tiene variantes", señaló.

La confianza perdida de Leal

Luis Leal era el jugador en el que había mayores expectativas por lo que había realizado en la temporada pasada. Pero no fue el mismo. Apenas tiene un gol en este semestre. Es posible que el portugués igual sea titular el lunes con Defensa, si bien está la chance de que ingrese Alfio Oviedo. "Luis (Leal) no es el mismo del final del torneo pasado. Le pasaron algunas cosas, lesiones que lo mantuvieron lejos de los entrenamientos y de la cancha. Esas cosas se pagan", manifestó De Felippe. "Cuando no tenés ritmo y una lesión te saca, hay que volver a encontrar el ritmo y también la confianza. Eso lleva tiempo. Si está la suerte de que las que tenés las embocás es bárbaro, porque te ayuda a que la recuperación sea más rápida", agregó. "De todas maneras, confiamos en que tiene que aparecer. Es un jugador que preocupa al rival y que siempre está ahí. No se le está dando el gol, pero siempre digo que el culpable de ganar o perder no es sólo un jugador. Es un conjunto de cosas", sostuvo. Es posible que De Felippe ratifique entre los titulares al portugués y deje en el banco al paraguayo Oviedo, quien se planteó ayer que podía entrar desde el inicio. La formación rojinegra para el encuentro contra Defensa y Justicia sería con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Hernán Bernardello y Jerónimo Cacciabue; Joel Amoroso, Mauro Formica y Héctor Fértoli; Leal. El tribunal de disciplina de la AFA informó ayer que a raíz de las expulsiones ante Central, Bernardello fue sancionado con dos partidos y Paredes con uno. Ambas sanciones son para la Copa Argentina. Además se impuso al club una multa de 200 entradas por el término de dos fechas a causa del lanzamiento de bengalas en el Coloso, en el partido entre Newell's y Argentinos. Son 128 mil pesos.